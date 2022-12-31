Yılbaşı öncesi yeni nesil bandroller tüketiciyi koruyor

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın verilerine göre 2021 yılı genelinde 3,9 milyon paket kaçak sigara ve 701 bin litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bunun yanında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, 2022 yılında gümrüklerde 205 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamulü, 32 milyon lira değerinde ise kaçak alkollü içki yakalandı. Emniyet güçleri her yılbaşı önce olduğu gibi bu yılın sonunda da kaçak içki baskınları arttı. Emniyet güçleri kaçak içkiye göz açtırmamak için farklı illerde operasyon düzenliyor sadece dün düzenlenen operasyonlarda 10 litreye yakın kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ek olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına yerli ve milli olarak üretilen yeni nesil bandrollerle de kaçak içki ile mücadele ediliyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımla üretilen yeni nesil bandroller, yüksek güvenlik özellikleriyle taklit edilemezken, özel mürekkebi sayesinde çıplak gözle kolayca ayırt edilebiliyor. Ayrıca mobil uygulama sayesinde tüketiciler, aldıkları tütün mamulleri ile alkollü içkilerin sahte-kaçak olup olmadığını kolayca sorgulayabiliyor. Web uygulaması ve SMS servisi ile de ürünler kontrol ediliyor.

Özellikle tütün mamulleri ve alkollü içki ürünlerindeki kayıt dışı üretim ve sahte-kaçağa karşı denetimler tüm hızıyla devam ederken, bu yıl kullanılmaya başlanan yeni nesil bandroller tüketicileri kayıt dışı ürünlere karşı koruyacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına yerli ve milli olarak üretilen yeni nesil bandroller, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, üstün teknoloji, yüksek güvenlik ve tasarım özellikleriyle hem tüketicileri koruyor hem de devletin vergi kaybının önüne geçiyor. Yeni nesil bandrollerin temel özelliklerinin başında, banknot teknolojisine sahip özel mürekkebi sayesinde çıplak gözle herkes tarafından kolaylıkla kontrol edilebilir olması geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın talebiyle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği mobil uygulama sayesinde de tüketiciler, aldıkları ürünün kayıt dışı olup olmadığını dakikalar içerisinde kontrol edebiliyor. Tüketiciler, ayrıca web ve SMS ile aldıkları ürünleri sorgulayabiliyor. Böylece yeni nesil bandroller tüketicilere, aldıkları ürünleri dört farklı yöntemle kontrol imkânı sağlıyor.

Yüksek güvenlik özelliklerine sahip

Toplam 600 milyon lira yatırımla hayata geçen yeni nesil bandroller, İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada, Merkez Bankalarında kullanılan seviyede güvenlik önlemleri uygulanarak üretiliyor. Banknotlarda olduğu gibi yüksek güvenlik kriterleriyle, özel bir üretim ve baskı teknolojisi kullanılarak üretilen yeni nesil bandroller, çıplak gözle kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Kullanılan çok özel mürekkep ve baskı teknolojileri sayesinde kopyalanamaz özelliğe sahip yeni nesil bandrollerde 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri yer alıyor. Güvenlik, açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol katmanlarından oluşuyor. Her katmanda, birden fazla farklı güvenlik özellikleri yer alıyor. Bunların sadece bir bölümü tüketici tarafından kullanılırken diğerleri kamu denetçileri tarafından kullanılan özel cihazlarla kontrol edilebiliyor. Yine adli kontrol özelliklerinin de özel laboratuvarlarda kontrolleri sağlanıyor.

Çıplak gözle kontrol imkânı

Yeni bandrolleri farklı açılardan değişen görüntüsü sayesinde sahte bandrollerden ayırmak çok daha kolay. Yeni mürekkep teknolojisi ile basılan yeni nesil bandrollerde çıplak gözle yapılan incelemelerde, ilk olarak efekt değişim özelliği kontrol ediliyor. Karşıdan bakıldığında GİB logosu, açılı bakıldığında ay yıldız figürleri görülüyor. Ayrıca tüketiciler, görünür seri numarası olup olmadığını, bandrol üzerinde ürün grup bilgisi ile ürünün uyuşup uyuşmadığını kontrol edebiliyor.

Mobil uygulama ile sorgulama

Yeni nesil bandroller, ayrıca cep telefonuyla kontrol edebilme imkânı sağlıyor. Tüketiciler, ayrıca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) mobil uygulaması sayesinde bandrol veya kod üzerinden ürünün bilgilerini ve sisteme kayıtlı bir ürün olup olmadığını akılla telefonlarından sorgulayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlarla çalışabilen uygulamayı indirenler, sistemdeki kod taramasını üründeki bandrol üzerine hizalıyor. Uygulamanın otomatik olarak ürünü tarayamadığı durumlarda bandrolün seri numarası sisteme giriliyor. Bu işlem sonucunda ürüne ilişkin marka ve üretici firma bilgileri tüketiciye sunuluyor. Eğer, tüketicinin aldığı ürünün bandrolü sahte ya da kaçak ise sistem tanımayarak ‘şüpheli ürün’ uyarısı veriyor.

Web uygulaması ve SMS servisi de var

Yeni nesil bandroller hem çıplak gözle hem de mobil uygulama ile sahte ve kaçağa karşı tüketicilere kontrol imkânı verirken, aynı zamanda internet ve SMS aracılığı ile de sorgulama yapılabiliyor. BÜİS web uygulaması ile www.buis.com.tr adresinden, bandrollerin üzerinde yazılı seri numarası girilerek ürünlerin sistemde kayıtlı olup olmadığı ve bilgilerine erişilebiliyor. SMS’den faydalanmak isteyen tüketiciler için de BÜİS SMS servisi bulunuyor.

BÜİS 2847 numarasına kısa mesaj ile bandrol üzerinde yazılı seri numarası girilerek ürünlerin sistemde kayıtlı olup olmadığı ve bilgileri kontrol edilebiliyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, yerli ve milli olarak üretilen yeni nesil bandroller, tüketiciyi korurken aynı zamanda devletin de milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçiyor.