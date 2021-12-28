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Aktüel Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi! 20 ton sahte alkol ele geçirildi
Aktüel

Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi! 20 ton sahte alkol ele geçirildi

Kırklareli’de yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere hazırlanan 20 ton 218 litre sahte içki ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 20:18:00 -
Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi! 20 ton sahte alkol ele geçirildi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince 11 farklı adrese düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sahte ve kaçak alkollü içki üreterek piyasa sürmek isteyen şahıslara yönelik 11 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi.

20 ton 210 litre sahte alkol ele geçirildi

Operasyonda, 20 ton 210 litre sahte alkol, bin 250 adet sahte bandrol, bin 250 adet şarap mantar, bin 580 adet muhtelif şişe, 25 adet fermente düzeneği, 20 adet tank ve bidon, 7 adet damıtma ve kaynatma düzeneği, 4 adet alkol derece cihazı, 1 adet şişeleme makinesi, 1 adet şarap refraktometre ele geçirildi.

7 kişi gözaltına alındı

Şüpheli 7 şahıs yakalanarak, haklarında 5607 Sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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