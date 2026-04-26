Otomotiv
3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik
3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 72 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 814 milyon 245 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki 9 milyar 895 milyon 175 bin dolarlık dış satımının yüzde 28,4'ünü binek otomobil grubu oluşturdu.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Ocak-Mart 2025'te 3 milyar 4 milyon 39 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,3 azalışla 2 milyar 814 milyon 245 bin dolara geriledi.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 72 ülke, özerk ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yüzde 8 düşüşle 536 milyon 862 bin dolardan 493 milyon 428 bin dolara geldi.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan İspanya'ya dış satımda yüzde 10 artış sağlandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 392 milyon 173 bin dolarlık binek otomobil satılan İspanya'ya bu yılın aynı döneminde 431 milyon 686 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

İtalya, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat seviyesini koruyarak 339 milyon 311 bin dolarlık binek otomobil dış satımıyla üçüncü sırada yer aldı.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Bu dönemde, dördüncü sıradaki Slovenya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 5,9 artışla 223 milyon 253 bin dolardan 236 milyon 372 bin dolara çıktı.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Sektör temsilcileri, ocak-mart döneminde, beşinci sıradaki Birleşik Krallık'a 224 milyon 363 bin, altıncı sıradaki Almanya'ya da 211 milyon 719 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Sektörün yedinci sırada yer alan Polonya'ya dış satımı ise yüzde 3 yükselişle 169 milyon 460 bin dolardan 174 milyon 848 bin dolara ulaştı.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Binek otomobil ihracatında, Belçika 113 milyon 84 bin dolarla sekizinci, Yunanistan 61 milyon 118 bin dolarla dokuzuncu, Portekiz ise 53 milyon 795 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.

Foto - 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 9'u Avrupa Birliği ülkeleri oldu.Geçen yılın ocak-mart döneminde binek otomobil ihracatının yapılmadığı Libya'ya bu senenin aynı aylarında 14 milyon 197 bin, Estonya'ya da 4 milyon 677 bin dolarlık araç gönderildi.

ABD'yi sarsan saldırı
Dünya

ABD'yi sarsan saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan saldırı Illinois eyaletinin Chicago kentinde meydana geldi.
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Gündem

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in ye..
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleriyle birlikte katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulma..
Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!
Gündem

Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte mehter takımının marşları yankılanırken, CHP İl Yönetimi’nin mehtere sırtını dönerek protesto etmesi ..
Teröristten orduya yeni savaş talimatı
Dünya

Teröristten orduya yeni savaş talimatı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, orduya, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı talimatı verdi. ..
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü
Gündem

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Ni..
