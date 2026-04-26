İspanya'da lunapark faciası! Fırlatma aletinin halatı koptu!

Cem Kaya Giriş Tarihi:

İspanya’da bir eğlence merkezinde "Steel Max" isimli sapan tipi fırlatma aletinde yaşanan korkunç kaza, eğlenceyi bir anda kabusa çevirdi. Fırlatma anı için son raddeye kadar gerilen halatın büyük bir gürültüyle kopması sonucu, içinde yolcuların bulunduğu kabin kontrolden çıkarak hızla çelik direğe çarptı.

Oyun alanında büyük bir heyecanla fırlatılmayı bekleyen yolcular, halatın kopmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Metal yorgunluğu ya da teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı tahmin edilen kaza sırasında, sapan düzeneğinin yüksek gerilimli halatı aniden infilak eder gibi koptu. Kontrolsüz şekilde savrulan kabin, mekanizmanın ana taşıyıcı direğine sert bir şekilde vurdu.

 STEEL MAX ALETİNDE KOPAN HALAT PANİĞE NEDEN OLDU

Lunaparkta kurulu bulunan dev sapan benzeri eğlence aleti, fırlatma öncesinde maksimum gerilime ulaştığı sırada büyük bir gürültüyle arızalandı. Aleti taşıyan çelik halatlardan birinin kopmasıyla birlikte kabin ani şekilde savruldu. Kontrolünü kaybeden küresel kabin, hızla yana doğru hareket ederek ana çelik direğe çarptı.

O sırada hem aletin içinde bulunan yolcular hem de çevrede bekleyen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle kabin havada kontrolsüz biçimde dönmeye başlarken, lunapark alanında çığlıklar yükseldi ve insanlar hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazanın yaşandığı anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, fırlatma için gerilen halatın kopmasıyla birlikte kabinin şiddetle savrulduğu ve direğe çarptığı anlar açık şekilde görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, eğlence parklarındaki yüksek hızlı aletlerde teknik kontrollerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KAZADA 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından havada asılı kalan kabinde bulunan yolcuların durumu endişe yarattı. İlk belirlemelere göre kazada ikisi çocuk olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından lunaparkta geniş çaplı inceleme başlatılırken, kazaya ilişkin teknik arızanın nedenine dair soruşturma sürdürülüyor.

