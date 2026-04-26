Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok
Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok artık...
Sadece obezite ve diyabet değil, artık hedefte beynimiz var! Avustralya ve Brezilya'da yapılan yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) dikkat süresini kısalttığını ve demans (bunama) riskini ciddi oranda artırdığını kanıtladı. Üstelik bu risk, sağlıklı beslenseniz bile peşinizi bırakmıyor
Avustralya ve Brezilya’daki bilim insanları, 40-70 yaş aralığındaki 2.192 kişiyi inceledi. Sonuç sarsıcı: Günde sadece bir paket cips tüketmek, bilişsel performansın düşmesi için yeterli bir sebep.
Araştırmaya göre, günlük beslenmedeki ultra işlenmiş gıda oranında yaşanan her ’luk artış, doğrudan dikkat puanının düşmesine ve demans risk skorunun yükselmesine neden oluyor.
Çalışmanın en çarpıcı detaylarından biri: Bu olumsuz etki, Akdeniz diyeti gibi sağlıklı modellerden bağımsız olarak görülüyor. Yani ne kadar meyve sebze yerseniz yiye, işlenmiş gıdanın beyne verdiği hasarı sıfırlayamıyorsunuz.
Sadece "hazır yemek" değil! Gazlı içecekler, şekerli atıştırmalıklar, paketli sütlü tatlılar, hazır soslar ve işlenmiş et ürünleri (sosis, salam vb.) bu tehlikeli grubun başında yer alıyor.
Üretim sürecindeki yoğun endüstriyel işlemler, gıdadaki vitamin ve antioksidanları yok ederken; yerine akrilamid, bisfenol ve ftalat gibi beyin sağlığına zararlı bileşikler bırakıyor.
Bu gıdalar obezite, diyabet ve yüksek kolesterolü tetikliyor. Bilim insanları, bu kronik hastalıkların demans riskinin yaklaşık ’sini oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Katkı maddeleri ve emülgatörler, bağırsak florasını bozuyor. Bağırsaktaki bu bozulma vücutta iltihaplanmaya (enflamasyon) yol açarak doğrudan beyin fonksiyonlarını hedef alıyor.
Araştırmada UPF’lerin hafızadan önce dikkati bozduğu saptandı. Uzmanlara göre bunun nedeni, dikkat yetisinin damar sağlığına çok daha duyarlı olması. Beyne giden kan akışı etkilendiğinde ilk hasarı dikkat puanı alıyor.
Çalışma, hafızanın daha dirençli olduğunu ancak dikkat kaybının demansın öncü habercisi olduğunu vurguluyor. Yürütücü işlevlerdeki bozulma, ilerleyen süreçte kalıcı hafıza kayıplarının kapısını aralıyor.
Günlük beslenmeye eklenecek yaklaşık 150 gramlık bir "ekstra" işlenmiş gıda (örneğin bir paket büyük boy cips), zihinsel yaşlanmayı hızlandırıyor. Uzmanların tavsiyesi net: Paketli ürünlerden uzak durun, beyninizi koruyun!
