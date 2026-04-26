Bavulları hazırlayın! Vizesiz gidilen ülkelerin sayısı arttı 3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç ettik TOKİ'de heyecan dorukta: Gençler ve çocuklu aileler ev sahibi oldu! Ferah bir nefes... İştah kapatan bitki: Sabahları 1-2 tane çiğneyin 'Asla güvende olmayacaklar' dedi ve ekledi: 'İsrail'e karşı kimse bizi durduramaz' Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok Maaşlara yeni düzenleme: Emekliye zam gündemde 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme-Selçuk etabında kazanan Tom Crabbe... Süper Kupa'da yaşanmıştı... Dursun Özbek yağmurluk rezaletini unutturacak Bugün kritik derbi vakti: Sadettin Saran'dan derbiye saatler kala taraftara mesaj
Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok
Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok artık...

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Sadece obezite ve diyabet değil, artık hedefte beynimiz var! Avustralya ve Brezilya'da yapılan yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) dikkat süresini kısalttığını ve demans (bunama) riskini ciddi oranda artırdığını kanıtladı. Üstelik bu risk, sağlıklı beslenseniz bile peşinizi bırakmıyor

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Avustralya ve Brezilya’daki bilim insanları, 40-70 yaş aralığındaki 2.192 kişiyi inceledi. Sonuç sarsıcı: Günde sadece bir paket cips tüketmek, bilişsel performansın düşmesi için yeterli bir sebep.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Araştırmaya göre, günlük beslenmedeki ultra işlenmiş gıda oranında yaşanan her ’luk artış, doğrudan dikkat puanının düşmesine ve demans risk skorunun yükselmesine neden oluyor.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Çalışmanın en çarpıcı detaylarından biri: Bu olumsuz etki, Akdeniz diyeti gibi sağlıklı modellerden bağımsız olarak görülüyor. Yani ne kadar meyve sebze yerseniz yiye, işlenmiş gıdanın beyne verdiği hasarı sıfırlayamıyorsunuz.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Sadece "hazır yemek" değil! Gazlı içecekler, şekerli atıştırmalıklar, paketli sütlü tatlılar, hazır soslar ve işlenmiş et ürünleri (sosis, salam vb.) bu tehlikeli grubun başında yer alıyor.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Üretim sürecindeki yoğun endüstriyel işlemler, gıdadaki vitamin ve antioksidanları yok ederken; yerine akrilamid, bisfenol ve ftalat gibi beyin sağlığına zararlı bileşikler bırakıyor.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Bu gıdalar obezite, diyabet ve yüksek kolesterolü tetikliyor. Bilim insanları, bu kronik hastalıkların demans riskinin yaklaşık ’sini oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Katkı maddeleri ve emülgatörler, bağırsak florasını bozuyor. Bağırsaktaki bu bozulma vücutta iltihaplanmaya (enflamasyon) yol açarak doğrudan beyin fonksiyonlarını hedef alıyor.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Araştırmada UPF’lerin hafızadan önce dikkati bozduğu saptandı. Uzmanlara göre bunun nedeni, dikkat yetisinin damar sağlığına çok daha duyarlı olması. Beyne giden kan akışı etkilendiğinde ilk hasarı dikkat puanı alıyor.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Çalışma, hafızanın daha dirençli olduğunu ancak dikkat kaybının demansın öncü habercisi olduğunu vurguluyor. Yürütücü işlevlerdeki bozulma, ilerleyen süreçte kalıcı hafıza kayıplarının kapısını aralıyor.

Foto - Obezite ve diyabet değil... Sağlıklı beslenseniz bile kurtuluş yok

Günlük beslenmeye eklenecek yaklaşık 150 gramlık bir "ekstra" işlenmiş gıda (örneğin bir paket büyük boy cips), zihinsel yaşlanmayı hızlandırıyor. Uzmanların tavsiyesi net: Paketli ürünlerden uzak durun, beyninizi koruyun!

ABD'yi sarsan saldırı
Dünya

ABD'yi sarsan saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan saldırı Illinois eyaletinin Chicago kentinde meydana geldi.
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Gündem

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in ye..
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleriyle birlikte katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulma..
Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!
Gündem

Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte mehter takımının marşları yankılanırken, CHP İl Yönetimi’nin mehtere sırtını dönerek protesto etmesi ..
Teröristten orduya yeni savaş talimatı
Dünya

Teröristten orduya yeni savaş talimatı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, orduya, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı talimatı verdi. ..
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü
Gündem

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Ni..
