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Gündem Yılbaşı gecesinde bir yerde havai fişekler bir yerde bombalar patlayacak!
Gündem

Yılbaşı gecesinde bir yerde havai fişekler bir yerde bombalar patlayacak!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 17:16:00 - 2023-12-31 17:32:52
Yılbaşı gecesinde bir yerde havai fişekler bir yerde bombalar patlayacak!

Katil İsrail, üç aya yakın bir süredir Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ölüm yağdırırken Müslümanlar, katliama ortak olan Hristiyanların şirk merasimi yılbaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bugün bir yerlerde 'yılbaşı eğlencesi' adıyla havai fişekler patlarken, Gazze'de ise çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivillerin üzerine yine bombalar yağacak.

 Rabia ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

İsrail 75 yıldır kan gölüne çevirdiği Filistin'i, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin desteğiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş katliamlarla 'hayalet şehir' haline getirdi. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 bini aşkın şehidin verildiği Gazze'de on binlerce insan yaralanırken, bölge halkı zorla yerlerinden edildi.

'Müslümanların düşmanı dansöz' Zelenskiy liderliğinde Ukrayna, kendi topraklarını Rusya'ya karşı koruduğunda, gayrimüslimler 'kahraman, mağdur' ilan edilerek milyarlarca dolar askeri yardım alırken; 75 yıldır süren işgale karşı, topraklarında Filistin halkının desteğiyle bağımsızlık mücadelesi veren Hamas, 'terör örgütü', üyeleri ve destekleyenleri ise 'terörist' olmakla suçlandı.

Siyonistten kan donduran sözler: Öldürecek bebek arıyorum!

Kassam Tugaylarının esirlere yönelik muamelesi uluslararası kamuoyunda İslam'a olan ilgiyi arttırırken İsrail askerlerinin medyaya düşen videoları, siyonistlerin vahşetini gözler önüne seriyor.

Son olarak bir siyonist askerin, “Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı. Bir kızı öldürdüm. On iki yaşındaydı. Ama bebek arıyorum.” ifadeleri izleyenlerin kanını dondurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm bu iki yüzlülüğün yaşandığı bir dönemde, mücahid Kassam ordusunun samimiyeti dünyanın dört bir köşesinde 'akıl sahibi' gayrimüslimlerin Kur'an'a hayranlık duymasına hatta birçoklarının Müslüman olmasına neden oldu.

Müslümanlar yılbaşı hazırlığında!

Gayrimüslimler İslam'a olan hayranlıklarını dile getirirken, Müslümanlar ise katliama milyarlarca dolar destek sağlayan Hristiyanların adeti yılbaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Gazze'de bebeklerinin cesetleri parçalanmadan öldüğü için teselli bulan anneler, kefenlerin arasında ağlayarak anne ve babalarını arayan küçük çocuklar, elinde tesbih, parmağı şehadete kalkarak can veren sivillerin görüntülerini izlediğimizde tüylerimiz diken diken olurken; Müslümanlar, bugün bu yaşananların baş müsebbibi ABD ve İngiltere başta olmak üzere Avrupalıların şirk merasimi miladi yılbaşını kutlamanın yarışına giriyor.

'Noel'i değil yılbaşını kutluyoruz' şuursuzluğu

'Allah, Hz. İsa'yı doğurdu' diyen Hristiyanlar için kutsal sayılan yılın son 5 günü, kültür emperyalizmi yaşayan Türk-Müslüman ailelerde 'Biz Noel kutlamıyoruz ki yeni yılı kutluyoruz' cahilliğine dönüşmüş olsa da Peygamber Efendimiz'in (sav) 'Kim bir kavme benzerse onlardandır' hadis-i şerifine muhalif olması bakımından önem arz ediyor.

Hangi insan gözünü kan bürümüş Gazze kasabı Netanyahu'ya veya Müslüman topraklarında barışa karşı parmak kaldıran katliamın baş tetikçisi Biden'a benzemek ister? İnsan çocuğunu, anne-babasını, akrabasını katledip organlarını sökecek kadar ileri giden düşmanına benzemek ister mi?

Sadece Türkiye'de bile yılbaşını kutlayanların ve kutlamayanların yaşam tarzlarına bakıldığında, hangi taraftan olunması gerektiği konusunda bile ipucunu yakalamış ve doğru ile yanlış 'aklı olanlar' için ayırt edilmiş olur.

Kim Fatih Altaylı ile kutlamaya katılmak ister?

Mesela kim, tesettürlü bacılarımıza 'fahişe' diyen, Kurban Bayramı'nda 'kurban kesmeyin, hayvanlara eziyet ediliyor' aklı veren; oysa milyonlarca çam ağacı ve hindi kesildiği günde üç maymunu oynayarak kutlamaya katılan Fatih Altaylı ile aynı safta yer almak ister?

Peygamber Efendimiz (sav), haramdan, günahtan bir karış dahi uzak kalana cennetin vacip olduğu müjdesini verirken, yeryüzünde bela ve musibetlerin oluk oluk aktığı bugünde gelin Müslümanca tavır sergileyerek Batı'nın şirk merasimine ortak olmayalım.

İşte yılbaşı tehlikesine dair alimlerin bazı sözleri:

Merhum Abdülmetin Balkanlıoğlu: Yılbaşında hiçbir değişiklik olmayacak. O gece en ufak bir farklılık sizi ahirette kafirlerle beraber tutuklanmanıza, aynı kodese tıkılmanıza neden olur!

İhsan Şenocak: Bu gece kilisenin bağlıları siyonist İsrail'in eliyle Gazze’de nasıl soykırım yaptılar; Bağdat’ı, Haleb’i, Arakan‘ı nasıl yangın yerine çevirdiler; Çin'le Doğu Türkistan'ı nasıl açık hava hapishanesi yaptılar onu kutlayacaklar. Peki sen neyi kutlayacaksın ey Müslüman?!

Merhum Muhammed Esad Coşan: Bunların hepsi folklorik malzemedir. Kendilerine benzetip Hristiyanlaştırıyorlar. İnançlarını doğrudan söyledikleri zaman 'inanılmaz' diye korkuyorlar. Önce Hristiyanlaştırıp sonra 'Hristiyan inancını öğretiriz' diyorlar.

Merhum Mahmud Efendi Hazretleri: Yaptıkları bu geceki rezaletler dünyayı yıkmaya, yedi kat gökleri yere indirmeye kafidir. Mevla, garip kullarına acıdığı için bir şey yapmıyor. Bu gece iğnenin tepesi kadar değişiklik yapmayın!

Hristiyan ve Yahudilere benzemenin tehlikesine dair bazı ayet-i kerimeler:

Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah’ın âyetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkâra saparsınız? Her kim Allah’a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. (Âl-i İmrân Suresi: 100-101)

Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. (Mümtehine: 1)

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