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Dünya Yılan balığı 130 kişiyi zehirledi 1 kişiyi öldürdü
Dünya

Yılan balığı 130 kişiyi zehirledi 1 kişiyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-30 09:36:00 -
Yılan balığı 130 kişiyi zehirledi 1 kişiyi öldürdü

Japonya'da bir restoranda yedikleri yılan balığından zehirlenen 130 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'da yaz aylarının popüler yemeklerinden biri olan yılan balığı ölüme neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Tokyo merkezli bir yılan balığı restoranı zincirinin Yokohama şehrindeki şubesinde yılan balığı yiyen 130 kişi ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelik oldu. 90'lı yaşlarındaki 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilirken kadının kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı. Zehirlenen hastalara yapılan tahlillerde kusma ve ishale neden olabilen “staphylococcus aureus” bakterisine rastlandığı kaydedildi.

Restoran yönetimi özür diledi

Gıda zehirlenmelerine neden olan restoranın yöneticisi Soichiro Tomita konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sattığımız ürünlerin yol açtığı zarardan dolayı kamuoyundan özür dileriz” dedi. Yaşanan can kaybından üzüntü duyduklarını vurgulayan Tomita, gıda güvenliği tedbirlerini güçlendirerek olayın tekrarını önleyeceklerini ifade etti.

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