Yıl sonu dolar kuru ne olacak? 4 ekonomistten dolar/TL’ye yönelik Türkiye için tahmin iddiası var! Bakın ne

Yıl sonu dolar ve enflasyon ne olacak?

Türkiye'de yıl sonu enflasyon ve dolar/TL’ye yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Peki, 2023 yılı sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

14 ekonomist ile düzenlenen ankette Türkiye'nin yıl sonu enflasyon ve dolar TL beklentisi ortaya konuldu. Buna göre ağustos ayına yönelik yıllık TÜFE beklentisinin yüzde 56,02, ortalamasının ise yüzde 56,55 artış olduğuna işaret edildi.

TÜFE AYLIK VE YILLIK BEKLENTİ

TÜFE’de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 9,20 ve yüzde 5,50 şeklinde oluşurken, yıllık tahminlerde ise tahminler yüzde 59,10 ve yüzde 54,20 bandında oluştu.

Temmuz ayı TÜFE verisi aylık yüzde 9,20 artış beklenirken, yüzde 9,49 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ankette, 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 65,00 olurken, ortalama tahmin yüzde 66,09, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 70,50 ve yüzde 60,00 olarak gerçekleşti. Geçen ayki ankette, 2023 sonu beklentisi yüzde 61,60 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 74,40 ila yüzde 52,20 bandında gerçekleşmişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

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Ağustos ayı resmi enflasyon rakamları ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

DOLAR BEKLENTİSİ

14 ekonomistin katılım sağladığı 2023 sonu dolar/TL kuru anketinde ise medyan tahmin 29,4400, ortalama tahmin ise 29,7400 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla 31,0800 ve 29,0000 olarak gerçekleşti.

Yurtgazetesi'ne göre: Geçen ayki ankette medyan beklenti 29,8800 seviyesinde oluşurken; en yüksek tahmin 31,0500, en düşük tahmin ise 27,5700 olmuştu.