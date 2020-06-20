  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yıl sonu beklentileri yukarı yönlü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne görev yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:02:00 -
Yıl sonu beklentileri yukarı yönlü

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,50 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38’den yüzde 9,54’e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20’den yüzde 9,03’e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,30’dan yüzde 8,38’e çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0180’den 6,9922’ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,2204’ten 7,2208’e yükseldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı