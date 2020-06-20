Yıl sonu beklentileri yukarı yönlü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne görev yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54’e yükseldi.
TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,50 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38’den yüzde 9,54’e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20’den yüzde 9,03’e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,30’dan yüzde 8,38’e çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0180’den 6,9922’ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,2204’ten 7,2208’e yükseldi.