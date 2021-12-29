Yıl bitmeden hedefine ulaştı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2021 yılı çalışmaları, yıl sonu hedeflerindeki gelinen nokta ve 2022 öngörülerini paylaştı. Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini dile getiren Önal, bu sorumlulukla teknolojinin iyilik ve faydaya dokunduğu işleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalar devam ediyor

Önal, Türkiye’nin dört bir yanını hızlı internetle tanıştırmak ve internet kullanımını uluslararası gelişmişlik seviyesine çıkarmak hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek, Türk Telekom’un 2005’ten bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümüne yaptığı yatırım miktarının, 2021 yılı 3. çeyrek itibarıyla 18,1 milyar doları aştığını anımsattı.

Yatırımlar katlandı

Türkiye’nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklandıkları bu süreçte sabit tarafta özellikle fiber, mobilde LTE ve altyapı başta olmak üzere tüm iş kolları için yaptıkları yatırımları 10 yılda iki kattan fazla artırdıklarını belirten Önal, şunları kaydetti: “2021 yılı 3. çeyreği itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 45’i fiberle bağlı durumda. Türkiye’nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük. 2021 yılında yapacağımız yatırımlarla Türkiye’nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonuna kadar yüzde 90’lar seviyesine ulaştırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Gururla söyleyebilirim ki, henüz yılı bitirmeden bu hedefe ulaşmış durumdayız. 5G için mobil teknolojilere olduğu kadar fiber yatırımlarına da aralıksız devam ediyoruz.İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla herkesi ‘Değerli Hissettirmek’ amacıyla hizmetlerimizi sürdürürken, Sayın Cumhurbaşkanımızın internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması için koyduğu hedefi ödev olarak üstleniyor, artan yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu yaklaşımla fiber altyapımızı Türkiye’nin her köşesine taşıyarak, 2021 Eylül sonu itibarı ile fiber ağımızı 353 bin kilometreye çıkardık. Hızla yaygınlaşan fiber altyapımız ile birlikte, geçen yılın 3. çeyreğinde 25 milyon olan fiber hane kapsamamız da 2021’in 3. çeyreği itibarıyla 28,9 milyonu geçti.”

Fiber altyapı yaygınlaşıyor

Ümit Önal, fiber yaygınlığı artırıp 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapma kararlılığıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Ümit Önal, 2022 yılında sektörün önündeki en önemli konuların, akıllı bağlantı çağının temel direği 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırmak, siber güvenlik ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.

Refah seviyesi yükselecek

Yakın dönemde hayata girmesi beklenen 5G ve beraberindeki yeni teknolojilerin, daha fazla sayıda cihazın birbirine bağlanmasını, daha yüksek hız sayesinde bugüne göre milyonlarca kat büyük verinin üretilmesini ve işlenmesini sağlayacağını anımsatan Önal, şunları söyledi: “4G’den yaklaşık 20 kat hızlı olan 5G’ye geçişle birlikte iletişim servis sağlayıcılarının rolü daha da önem kazanacak. Bilişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik büyümeyi destekleme, işletmeleri dönüştürme ve yenilikçi hizmetler sunma anlamında fark yaratacak bir dönemi de beraberinde getirecek. Tüm bu teknolojik dönüşüm süreci, üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel refah seviyesini artırarak sosyoekonomik düzeyi güçlendirmede önemli bir rol oynayacak. 5G, akıllı bağlantı çağının temel direği olacak. 2022’de de Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmeyi sürdüreceğiz. Savunmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, sanayiden siber güvenliğe, farklı alanlarda dışa bağımlılığı azaltan yerli ve millî teknolojilerimizle KOBİ’lerden ülkemizin en büyük şirketlerine kadar tüm kurumların yanında olacağız.”

“51 milyon için çalışacağız”

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, sürdürülebilir abone kazanımı ve müşteri deneyimini önde tutarak hem sabit hem de mobil tarafta büyümeye devam etme hedefinde olduklarını belirterek, “Bizi 5G ve ötesi teknolojilerin, dijital servislerin ve teknoloji girişimlerinin daha çok konuşulacağı bir yıl bekliyor. Türkiye’nin en fazla yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmayı sürdürecek, 51 milyonu aşan abonelerimizin her birini ‘değerli hissettirmek’ için çalışacağız” diye konuştu.