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Ekonomi Yıl başında yüzde 50 artış bekleniyor! Bazı şirketler iki kez zam yapacak
Ekonomi

Yıl başında yüzde 50 artış bekleniyor! Bazı şirketler iki kez zam yapacak

Yeniakit Publisher
2023-12-08 15:37:00 - 2023-12-08 15:37:35
Yıl başında yüzde 50 artış bekleniyor! Bazı şirketler iki kez zam yapacak

2023 yılına ait sonuçlara göre, şirketlerin çoğu ekonomik belirsizliklere rağmen çalışanlarına daha sık ücret artışları yapmaya devam ediyor. Peki bu yılki beklenti nedir? İşte araştırma sonuçları:

Şirketlerin 2024’te, yıl başı itibarıyla uygulayacakları ücret artışı ortalaması, yüzde 40 civarında. Bazı şirketlerde bu rakam yüzde 50’lere kadar çıkıyor. Öte yandan planların belirsizliği nedeniyle her üç şirketten biri yıl sonu ücret artışı planını paylaşmadı.

90 teknoloji şirketinden yararlanıldı

Melon ve Endeavor Türkiye Ortaklığında Yürütülen “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Kasım 2023” Yayınlandı. Araştırma için Türkiye’nin hızlı büyüyen 90 teknoloji şirketinden veri alındı. Geçtiğimiz iki yılın raporlarındaki verilere dayanarak, şirketlerin ücret politikalarında ve çalışma modellerinde önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. 2023 yılına ait sonuçlara göre, şirketlerin çoğu ekonomik belirsizliklere rağmen çalışanlarına daha sık ücret artışları yapmaya devam ediyor. Şirketler ücret artışlarını artık yılda en az iki kez gözden geçiriyorlar, mevcut durumda, şirketlerin %94'ü yılda iki veya daha fazla kez maaş artışlarını gözden geçiriyorlar. Bu, bir önceki yılın %81'lik oranına kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor.

Planlandığı gibi gitmedi

2023 yılında planlanan bileşik ücret artış oranları, öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Yazılım rollerinde planlanan %82'lik artış, yıl sonunda %91 olarak gerçekleşti. Benzer şekilde, uzman ve yönetici rollerinde de benzer trendler gözlemlendi.2023 sene başı ücret artışı hariç, şirketlerin %70’i %30’un üzerinde ek ücret artışları uyguladılar.

Ücret artışları konusunda belirsizlik ne olacak?

2024’te, yıl başı itibariyle uygulanacak tahmini ücret artışı ortalaması %40, en üst oran ise %50 olarak belirtildi. Planlarının belirsiz olması nedeniyle, araştırmaya katılan her üç şirketten biri yıl sonu ücret artış planını paylaşamadı. 2024’te çalışma modelleri değişmiyor. Şirketlerin 2023’te sürdürdükleri mevcut çalışma modellerini ve 2024'te geçmeyi düşündükleri modelleri sorduğumuzda aldığımız yanıtlar benzer oldu. Şirketlerin mevcut çalışma modellerinde değişikliğe gitmeyi planlamadığı görülüyor.

Sağlık sigortalarının önemi artıyor

Geçtiğimiz iki yılda neredeyse bütün şirketler, çalışanlarına özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası sağlıyor. Şirketlerin %94'ü çalışanlarına tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortası sunuyor. Özel sağlık sigortası sağlayan şirket oranı ise %60. Bu oran son iki yılda toplam %10 artış göstermiş durumda. Özel sağlık sigortası sağlayan şirket oranında son üç senede belirgin bir artış gözlemlendi.
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