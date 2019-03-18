0553 313 94 23

Yıkılmaya yüz tutmuş tarihi bina gün yüzüne çıkartılıyor

İzmit Beleyesi tarafından yıkılmaya yüz tutmuş bir vaziyette olan bina, restore ediliyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:23
Yıkılmaya yüz tutmuş tarihi bina gün yüzüne çıkartılıyor

İzmit Beleyesi tarafından yıkılmaya yüz tutmuş bir vaziyette olan bina, restore ediliyor.


İzmit’te bir tarihi eser daha kurtarılıyor. Akçakoca Mahallesi’nde bulunan ve tarihi bir binanın restorasyon çalışması devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen 186 metrekare inşaat alanı bulunan 2 katlı yapının yıl içinde hizmete girmesi bekleniyor. Halen dış cephe ve bina içi sıva boya kaplama işleminin devam ettiği tarihi yapınıngelecek nesillere kazandırılacak olması baştabölge sakinleri olmak üzere vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a tarihi değerlere gösterdiği ilgi ve duyarlılık için teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    1. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    2. Çınar’dan 5 yılın değerlendirmesi
    3. 17 Aralık Kumpas davasında 15 sanığa..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    5. Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi
    6. "Ortada bir define var, bölüşürken..
    7. Kocasinan Belediyesi Turgutreis..
    8. Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk..
    9. Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi..
    10. Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad..
    11. Çanakkale’ye yeni kampüs
    12. KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na..
    13. Yeni Zelanda Emniyeti: “Sadece bir..
    14. "Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve..
    15. Başkan Babaş: “Mesleğimiz..
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. Başkan Aydın, Başkan Uzuner’e sahip..
    18. Bakan Selçuk: "Bugün yazılı bir..
    19. Belediye başkan adayı paramotorla uçtu
    20. Mutlu Işıksu: “Projelerimiz Hazır”
    21. Erzincan atletizm yarışları yapıldı
    22. Borsa ilk yarıda yükseldi
    23. FETÖ’nün mahrem yapılanmasına..
    24. Tatvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    25. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    26. Büyükşehir adayı Böcek, ‘Hal’ esnafını..
    27. Baro Başkanı Han’dan 18 Mart mesajı
    28. Burhaniye’de Çanakkale Zaferi coşkusu
    29. Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert..
    30. Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım