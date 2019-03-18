Yıkılmaya yüz tutmuş tarihi bina gün yüzüne çıkartılıyor

İzmit Beleyesi tarafından yıkılmaya yüz tutmuş bir vaziyette olan bina, restore ediliyor.

İzmit’te bir tarihi eser daha kurtarılıyor. Akçakoca Mahallesi’nde bulunan ve tarihi bir binanın restorasyon çalışması devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen 186 metrekare inşaat alanı bulunan 2 katlı yapının yıl içinde hizmete girmesi bekleniyor. Halen dış cephe ve bina içi sıva boya kaplama işleminin devam ettiği tarihi yapınıngelecek nesillere kazandırılacak olması baştabölge sakinleri olmak üzere vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a tarihi değerlere gösterdiği ilgi ve duyarlılık için teşekkür ettiler.