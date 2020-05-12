Yıkılan iş merkezini film gibi izlediler

Erzincan’da riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Kızılay İş Merkezi’nin yıkımı devam ediyor. Binanın yıkımını film gibi izleyen vatandaşlar, manzaranın daha önceden Erzincan’da yaşanan yıkıcı depremleri anımsattığını söylediler.

Erzincan merkez Dörtyol Kavşağı’nda bulunan Kızılay’a ait Kızılay İş Merkezi’nin 2014 yılında Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından riskli yapı tespit analizi yapıldı. Düzenlenen ilk raporda binanın kullanıma uygun olmadığı ve yıkılması konusunda görüş çıktı. Yine 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından mevcut durum tespiti ve bina deprem performansı analizi yapılarak rapor düzenlendi. Raporda, binanın kullanımının sakıncalı olduğu ve ivedilikle yıkılması gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili Kızılay Genel Merkezi ile görüşülerek, binanın yıkımıyla ilgili süreç başlatıldı. Süreç doğrultusunda Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Kızılay Erzincan Şubesi gerekli çalışmaları yaparak binanın yıkım kararını verdi. Yıkımına başlanan Kızılay İş Merkezi’ni meraklı gözlerle izleyen çevredeki vatandaşlar, manzaranın 26-27 Aralık 1939 tarihinde 33 bin insanın hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki deprem ile 13 Mart 1992’de 653 kişinin hayatını kaybettiği depremi akıllara getirdiğini dile getirdiler. Binanın yıkılışını film gibi izleyen vatandaşlar, manzaranın kötü günleri hatırlattığını ifade ettiler.

“Önceki depremleri anımsatıyor”

Bina yıkımında oluşan manzaranın daha önceki yıllarda meydan gelen depremleri anımsattığını söyleyen vatandaşlar, “Korona virüsten dolayı Erzincan biraz sakin, burada yapılan çalışmaları izliyoruz. İnşallah daha güzel binalar olacak, daha güzel hizmetler olacak. Bu manzaraya baktığımız zaman 1992 yılında gerçekleşen deprem ve daha önceki yıllarda meydana gelen depremleri anımsatıyor. Allah o günleri geri getirmesin, psikolojik olarak insanın aklına geliyor” dediler.

Esnaflar binanın yıkım kararına tepki göstermişti

Kızılay İş Merkezi’nde yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar, binanın yıkılmasından sonra mağdur olacaklarını düşünerek yıkım kararına tepki göstermişlerdi. Yapılacak yeni yerden kendilerine yer verilmesini istediklerini ifade eden esnaflar, “Bizim gayemiz sadece burada esnaflığımızı devam ettirmek, başka bir gayemiz yok. Bize burada yer vereceklerine dair herhangi bir resmi belge vermiyorlar. Memleketimize güzel bir çarşı yapılsın, biz bunu her zaman istiyoruz. Ama karşımızdakiler bunu resmi bir kâğıda dökmeden siz çıkın farklı kişilere ihaleye vereceğiz, en son sizi tercih edeceğiz diyorlar. O da olmuyor, biz bu şekilde mağdur oluyoruz. Buraya yeni bir çarşı yapılacaksa yine biz kiracı olalım, bizim hakkımız verilsin, başka bir şey istemiyoruz. Kendi memleketimizde mülteci olduk” diye tepki göstermişlerdi.

Öte yandan, Kızılay İş Merkezi’nin yıkılarak yerine yeni bir yapı yapılabilmesi ve Kızılay İş Merkezi esnafının mağdur edilmemesi adına eski belediye binası arkasında yapılan prefabrik yapılar da 13 Mart 1992 yılında meydana gelen depremde kurulan prefabrik yapıları anımsattığı için vatandaşların tepkisine neden olmuştu.