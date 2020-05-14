Yıkık dökük evde yaşayan aile yardım bekliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıkık dökük bir evde zor şartlar altında yaşayan İşözü ailesinin durumu yürekleri dağlıyor.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde yaşayan İşözü ailesi; çatısız, camsız ve dökük bir evde hayatlarını sürdürüyor. Yıkık dökük evde yaşadığını söyleyen anne Edibe İşözü, “Evim yıkılıyor. Penceresi, camı yok. Üstümüze yıkılacak gibi zaten. Toprak ev, rutubet kokuyor. 5 çocuğum var, eşim zaten engelli. Maddi durumuz kötü, eşim de çalışmıyor. Durumumuz da iyi değil. Devletimizden yardım eli bekliyoruz. Sadece sıcak bir ev istiyorum, kendim için değil çocuklarım için” dedi.

Baba Şinasi İşözü ise "Tek isteğimiz sıcak bir eve geçmek. 5 çocuğum var, onların da yaşama hakkı var. Onun için yardım istiyoruz yetkililerden. Bu evde insanların yaşaması mümkün değil ama mecburuz. Ev de bizim değil. Sadece bize yardım yapılsın istiyorum” ifadelerini kullandı.