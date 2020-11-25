Yıkıcı proje devrede! ABD Türkiye'deki sözde sivil toplum kuruluşlarına para akıtacak

ABD Büyükelçiliği 'demokratik değerlerin güçlendirilmesi' bahanesiyle Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağı fonların kapsamını duyurdu. Buna göre projeler 'LGBTİ haklarını desteklemeli, hukukun üstünlüğünü ve ifade özgürlüğünü teşvik etmeli, Türk medyasının ve sivil toplumun insan haklarını ve özgürlüklerini savunma kapasitesini güçlendirmeli!'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde geçerli yeni hibe programını açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde yayınlanan programın ana konuları arasında 'demokratik değerlerin güçlendirilmesi' de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de demokratik değerlerin güçlendirilmesine yönelik projeleri de kapsayan hibe programını ilan etti.

ABD Büyükelçiliği'nin idaresinde uygulanacak hibe programında 'güvenliğin desteklenmesi', 'ekonomik refahın güçlendirilmesi, yeniliğin teşvik edilmesi, girişimciliğin artırılması ve dijital ekonominin geliştirilmesi', 'demokratik değerlerin güçlendirilmesi', 'Türkiye-ABD bağlarının güçlendirilmesi' olmak üzere 4 konu başlığı yer aldı.

Aydınlık'ın haberine göre duyuru metninin 'demokratik değerlerin güçlendirilmesi' bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Bu alandaki öneriler, Türkiye'de uluslararası insan hakları normlarına saygıyı güçlendirmeli, cinsiyete dayalı şiddete karşı koymalı, LGBTİ haklarını desteklemeli, hukukun üstünlüğünü ve ifade özgürlüğünü teşvik etmeli ve/veya Türk medyasının ve sivil toplumun insan haklarını ve özgürlüklerini savunma kapasitesini güçlendirmelidir. Bu programlar, Türk medyasını takip edenlere sunulan yanlış bilgi ve dezenformasyonu tespit etme ve bunlara yanıt verme konusunda yardımcı olmayı da amaçlayabilir.”

Bağları güçlendirme

'Türkiye-ABD bağlarının güçlendirilmesi' bölümünde, adaylardan belirli marjinal toplulukların çeşitliliğini, dahlini ve/veya temsilini teşvik eden İngilizce öğretimini/öğrenimini geliştirmeye yönelik programlar için öneriler beklenirken "ABD ve Türk bilim insanları ve endüstrileri arasında özellikle tarım teknolojisi inovasyonu, yeşil teknoloji uygulamaları, mavi ekonomi üzerindeki kirliliği ve iklim etkilerini azaltma ve Kovid-19'la mücadele çabaları alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik teklifler memnuniyetle karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Program, Ankara ile Washington arasındaki terörle mücadele alanında yürütülen işbirliğinin geliştirilmesini de öngörüyor. Elçilik, en düşük hibenin 5 bin dolar, en yüksek hibenin ise 50 bin dolar olacağını ekledi, ancak toplamda kaç projeye hibe verileceğine dair bilgiye yer vermedi.