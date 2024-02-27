Yıkanmadan yatağa giren bu hastalıklara hazır olsun

Kanada Dermatologlar Enstitüsü, insanlar için banyo yapmak için en iyi zamanın akşam veya gece saatleri olduğunu açıklarken bunun sağlık için de en iyi yol olduğunu açıkladı...

Enstitüye göre, insanların gün boyunca ciltte biriken tüm toz ve maddeleri yatağa götürmemeleri için akşamları yıkamak önemli çünkü tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Kanada Dermatologlar Enstitüsünde görevli dermatolog Monica Lee, “Geceleri bu tozlarla yatarsanız alerjik olabilirsiniz, sivilce ve kızarıklık gelişebilir” dedi.

Dermatolog Monica Lee “Yatmadan bir ila iki saat önce ılık suyla banyo yapmak kişinin uykuya erken dalmasına yardımcı olacaktır. Çünkü o saatte ılık su veya sıvıyla banyo yapmak kasların gevşemesine ve zihnin sakinleşmesine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Hindistan’daki bir doğum hastanesinde naturopatik ve aerobik tıp uzmanı olan Dr. Swati Reddy ise sağlıksız yemek sonrası alışkanlıkların sindirim sorunlarının ve besinlerin emilim bozukluğunun önemli bir nedeni olduğunu kaydetti. Dr. Swati Reddy “Yemekten hemen sonra banyo yapmak, özellikle soğuk suyla banyo yapmak, sindirim ve organ fonksiyonları üzerinde olumsuz yönde etkiler. Çünkü vücudun, sindirim ve biyoaktivitenin gerçekleştirilmesi için yemeklerden sonra yüksek sıcaklığa ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Kısaca gece duş almanın faydaları şöyle sıralanabilir:

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1. Daha hızlı uykuya yardımcı olur

Akşam duşu bedeninizi ve zihninizi rahatlatır ve daha iyi bir uyku almanızı sağlar. Yatmadan 90 dakika önce ılık suyla duş almak, normalden yaklaşık 10 dakika daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.

2. Cildiniz için iyidir

Saçlarımız gün boyunca kir ve bakteri toplar. Başınızı yastığa koyduğunuzda tüm bu kirler yastık kılıfınıza ve ardından yüzünüze geçer. Yatmadan önce duş almak, saçınızı ve cildinizi temizler ve oluşabilecek sivilcelerin önüne geçer.

3. Mevsimsel alerjileri hafifletebilir

Mevsimsel alerjileriniz varsa her gece duş almak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Dışarıda olmak, polen ve toz gibi alerjenlerin cildinize ve kıyafetlerinize bulaşması anlamına gelir ve uyumadan önce duş almazsanız, bu maddeler yatağınıza bulaşabilir.

4. Saçlarınız daha sağlıklı olacaktır

Akşamları saçınızı yıkarsanız, kendiliğinden kurumaya bırakmak için daha fazla zamanınız olacaktır. Bu da nemi hapsetmeye yardımcı olduğu için saçınızı daha uzun süre parlak ve canlı tutacaktır. Sabahları aceleyle saçınızı kurutmak, saç tellerinize zarar vererek onları zayıflatabilir.

5. Kas kramplarını önleyebilir

Uzun bir iş gününden sonra kaslarınız ağrıyorsa ılık bir duş almak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ilık su vücudunuza çarptığında, kas gerginliğini yatıştıracak ve daha iyi bir gece uykusu almanızı sağlayacaktır.