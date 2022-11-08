Yıkamak için balkona çıktı, manzara dehşete düşürdü! Yok artık daha neler

Antalya'da gece saatlerinde magandaların silahından çıkan saçmalar balkon panjurunu delik deşik etti. Sabah yıkamak için balkonuna çıkan ve gördükleri karşısında dehşete düşen ev sahibi durumu hemen polise bildirdi.

Gece geç saatlerde yoldan geçen kimliği belirsiz kişiler, rastgele sağa sola ateş etti. Magandaların silahından çıkan saçmalar, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katının panjuruna isabet etti. Onlarca saçmanın panjuru delik deşik ederek balkon tavanına sıçradığı görüldü.

Sabah yıkamak için balkonuna çıkan ve gördükleri karşısında dehşete düşen ev sahibi Zöhre Yozgat ise durumu hemen polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.