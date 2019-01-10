Yiğithan Güveli resmen Yeni Malatyaspor'da
- Sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı10 Ocak 2019 Perşembe 14:09
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferine karşılık bonservisiyle aldıkları Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Gündüz, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.
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