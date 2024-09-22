Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken paylaşım! 'Ali Koç' iddiası! Gerginlik yaşandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından Ali Koç’a yönelik olduğu iddia edilen dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Gerginlik yaşandı: Bulut paylaşımında "Dede parasıyla olmaz" ifadelerini kullandı. Tweet gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Japonya'daki bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesini aktaran Bulut, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik olduğu iddia edilen sözlerle gündem yarattı.
"DEDE PARASIYLA, BABA PARASIYLA OLMAZ"
Galatasaray'ın kritik zaferi sonrası X üzerinden bir mesaj paylaşan Yiğit Bulut, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı. Bana şu cümleyi söyledi ve telefonu kapattı: 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz. Kendinde bir değer yoksa boşuna çırpınma.' Haklı gibi geldi!" ifadelerini kullandı.
Spor
Ali Koç mu, Dursun Özbek mi? Birbirlerine ‘yok edeceğiz’ diyip duruyorlardı ama şimdi derbide harekete geçtiler artık…
Spor
Ali Koç’tan Galatasaray derbisine özel hareket geldi! Ortalık yıkıldı… Bir bir bu hamleleri yaptı…