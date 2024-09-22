  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den ABD'ye bomba talep! İki sayfalık listede bakın neler var

Dört gözle bakın kimleri bekliyor! Skandal iddia ortalığı ayağa kaldıracak! Ego'ların savaşı başladı mı?

Yaşı: 10 suçu: Filistin bayrağı taşımak! Alman polisinden utanç verici kovalama

Boş yapma Nasrallah! Kurusıkı tehditleriniz artık kimseyi korkutmuyor

İstanbul’da sıradan bir gün: 2 metrobüs 1 otobüs kazası!

TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak Mourinho iddiası! Yok artık: Olanları açıkladı...

Herkese geçmiş olsun! Kapış kapış açıkladılar: Çileden çıkardı… İspanyollar'da Mourinho'yu konuşuyor

Hizbullah siyonistleri bombalıyor: Askeri üs vuruldu!

Arabasında kaçak mal yakalanan CHP’li vekilin ilk savunması! “Ben Atatürkçüyüm”
Aktüel Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken paylaşım! 'Ali Koç' iddiası! Gerginlik yaşandı
Aktüel

Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken paylaşım! 'Ali Koç' iddiası! Gerginlik yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 17:52:00 - 2024-09-22 17:54:47
Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken paylaşım! 'Ali Koç' iddiası! Gerginlik yaşandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından Ali Koç’a yönelik olduğu iddia edilen dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Gerginlik yaşandı: Bulut paylaşımında "Dede parasıyla olmaz" ifadelerini kullandı. Tweet gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Japonya'daki bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesini aktaran Bulut, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik olduğu iddia edilen sözlerle gündem yarattı.

"DEDE PARASIYLA, BABA PARASIYLA OLMAZ"

Galatasaray'ın kritik zaferi sonrası X üzerinden bir mesaj paylaşan Yiğit Bulut, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı. Bana şu cümleyi söyledi ve telefonu kapattı: 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz. Kendinde bir değer yoksa boşuna çırpınma.' Haklı gibi geldi!" ifadelerini kullandı.

yigitbulutalikocjpg-SUWFzTMy5k2qrGSoAUxG-g

Ali Koç mu, Dursun Özbek mi? Birbirlerine ‘yok edeceğiz’ diyip duruyorlardı ama şimdi derbide harekete geçtiler artık…
Ali Koç mu, Dursun Özbek mi? Birbirlerine ‘yok edeceğiz’ diyip duruyorlardı ama şimdi derbide harekete geçtiler artık…

Spor

Ali Koç mu, Dursun Özbek mi? Birbirlerine ‘yok edeceğiz’ diyip duruyorlardı ama şimdi derbide harekete geçtiler artık…

Ali Koç’tan Galatasaray derbisine özel hareket geldi! Ortalık yıkıldı… Bir bir bu hamleleri yaptı…
Ali Koç’tan Galatasaray derbisine özel hareket geldi! Ortalık yıkıldı… Bir bir bu hamleleri yaptı…

Spor

Ali Koç’tan Galatasaray derbisine özel hareket geldi! Ortalık yıkıldı… Bir bir bu hamleleri yaptı…

Fenerbahçeli taraftardan samimi soru 'Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz?'
Fenerbahçeli taraftardan samimi soru 'Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz?'

Spor

Fenerbahçeli taraftardan samimi soru 'Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz?'

Dört gözle bakın kimleri bekliyor! Skandal iddia ortalığı ayağa kaldıracak! Ego'ların savaşı başladı mı?
Dört gözle bakın kimleri bekliyor! Skandal iddia ortalığı ayağa kaldıracak! Ego'ların savaşı başladı mı?

Spor

Dört gözle bakın kimleri bekliyor! Skandal iddia ortalığı ayağa kaldıracak! Ego'ların savaşı başladı mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23