Yiğit Bulut'tan "TRT'deki programı bitti" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in TRT’deki programları sona erdi.

TRT’de ekrana gelen ve Yiğit Bulut’un yorum yaptığı ‘Derin Analiz’ ile Fulin Arıkan’ın sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve İlnur Çevik’in yorum yaptığı ‘Dünya’nın Ekopolitiği’ programı bitti.

Fulin Arıkan programının sona erdiğini sosyal medya hesabından, “Bazen her şey biter, yine başlar yeni baştan” sözleriyle duyurdu.

Yiğit Bulut'tan yalanlama

Çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Yiğit Bulut konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başta İsrail’in yayın organı Odatv ve bazı internet sitelerinde yayımlanan “YİĞİT BULUT” ve “DERİN ANALİZ” programına odaklanarak yapılan haberler gerçeği yansıtmayıp, itibar edilmemesini not etmek isterim. Konuyu tamamen çarpıtarak “YİĞİT BULUT” odaklı bir itibarsızlaştırma kampanyasına dönüştüren iç-dış hain odaklar ile ilgili şahsım tarafından gereken tüm adımlar atılacaktır...Şundan hiçkimsenin en küçük şüphesi olmasın; iyilerin ve doğruların gözle görülmez orduları vardır... Ve bu tip karalamalar, doğrular karşısında planlayan haimlerle birlikte yok olur gider...

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur"