0553 313 94 23
impression

Yiğit Bulut'tan "TRT'deki programı bitti" iddialarına yalanlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TRT'de yaptıkları programlar bitti.

06 Kasım 2018 Salı 17:03
Yiğit Bulut'tan "TRT'deki programı bitti" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in TRT’deki programları sona erdi. 

TRT’de ekrana gelen ve Yiğit Bulut’un yorum yaptığı ‘Derin Analiz’ ile Fulin Arıkan’ın sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve İlnur Çevik’in yorum yaptığı ‘Dünya’nın Ekopolitiği’ programı bitti.

Fulin Arıkan programının sona erdiğini sosyal medya hesabından, “Bazen her şey biter, yine başlar yeni baştan” sözleriyle duyurdu.

Yiğit Bulut'tan yalanlama

Çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Yiğit Bulut konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başta İsrail’in yayın organı Odatv ve bazı internet sitelerinde yayımlanan “YİĞİT BULUT” ve “DERİN ANALİZ” programına odaklanarak yapılan haberler gerçeği yansıtmayıp, itibar edilmemesini not etmek isterim. Konuyu tamamen çarpıtarak “YİĞİT BULUT” odaklı bir itibarsızlaştırma kampanyasına dönüştüren iç-dış hain odaklar ile ilgili şahsım tarafından gereken tüm adımlar atılacaktır...Şundan hiçkimsenin en küçük şüphesi olmasın; iyilerin ve doğruların gözle görülmez orduları vardır... Ve bu tip karalamalar, doğrular karşısında planlayan haimlerle birlikte yok olur gider...

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur"

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:03
  1. Yiğit Bulut
  2. İlnur Çevik
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. TRT 1
  5. TRT
  6. Fulin Arıkan

YORUM YAZ

  • cemcem8 sa önce
    tühh be oldumu şimdi ya. bu adam 1 dolar 1 tl olana kadar konuşmalıydı bence. ne güzel feyz alıyor ve ekonominin seyrini bu büyük üstadtan dinliyorduk
  • TadarrufTadarruf9 sa önce
    Tasarrufa gereksiz masraflardan baslamak guzel
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Avrupadan men açıklaması!
  1. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
  2. Melih Gökçek'ten Öztürk Yılmaz'a..
  3. Yiğit Bulut'tan sert tepki:İsrail'in..
  4. Freeland ile Kaşıkçı cinayetini görüştü
  5. Şüheda Davitt'ten (O'Connor) sert..
  6. Galatasaray Schalke'ye 2-0 mağlup oldu
  7. Türkiye'nin gururu milli futbolcular..
  8. 2,5 aydır aranan şahıs ölü bulundu
  9. İtalya'daki felakette ölenlerin sayısı..
  10. Katar'dan Gazze'de 50 bin aileye yardım
  11. Eleştirilere cevap veren İspanya:..
  12. Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı
  13. Vahşet! Yavru kedi böyle bulundu
  14. 1500 yıllık köprünün akıbeti ne olacak?
  15. Polisten kaçan sürücü ortalığı..
  16. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
  17. Bakan Albayrak: Gıda enflasyonu için..
  18. PKK yandaşı kahpeler AİHM ve Avrupa..
  19. PKK'lılar, AİHM ve Avrupa Konseyi'ne..
  20. Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı..
ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti

Günün Karikatürü

7 Kasım 2018
Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak