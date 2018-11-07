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Yiğit Bulut'tan sert tepki:İsrail'in yayın organı Odatv...

TRT'deki Derin Analiz programının bittiğine dair iddialara cevap veren Yiğit Bulut, sözkonusu iddiaların itibarsızlaştırma amacı taşıdığını ifade etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 01:42
Yiğit Bulut'tan sert tepki:İsrail'in yayın organı Odatv...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in TRT’deki programlarının sona erdiği yönündeki iddialara yalanlama geldi. Yiğit Bulut sözkonusu iddiayı sert bir dille yalanlarken itibarsızlaştırma yapıldığını vurguladı

İşte Yiğit Bulut'un o açıklaması:

"Başta İsrail’in yayın organı Odatv ve bazı internet sitelerinde yayımlanan “Yiğit Bulut” ve “Derin Analiz” programına odaklanarak yapılan haberler gerçeği yansıtmayıp, itibar edilmemesini not etmek isterim. Konuyu tamamen çarpıtarak “Yiğit Bulut” odaklı bir itibarsızlaştırma kampanyasına dönüştüren iç-dış hain odaklar ile ilgili şahsım tarafından gereken tüm adımlar atılacaktır...Şundan hiçkimsenin en küçük şüphesi olmasın; iyilerin ve doğruların gözle görülmez orduları vardır... Ve bu tip karalamalar, doğrular karşısında planlayan hainlerle birlikte yok olur gider...

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur"

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 01:42
  1. Yiğit Bulut
  2. İlnur Çevik
  3. TRT

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