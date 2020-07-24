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Gündem

Yiğit Bulut'tan S-400'lerle ilgili olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:15:00 -
Yiğit Bulut'tan S-400'lerle ilgili olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. S-400'lerin aktif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bulut, "Bunu anlamanın tek bir yolu var dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in küstah sözlerini hatırlatan Bulut, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Sürekli soruyorlar 'S-400’ler aktif mi'... Bunu anlamanın tek bir yolu var; 'Türkiye’ye gereken cezayı vereceğim' diyen Macron ve 'Türkiye baş belasıdır' diyen Miçotakis birleşecekler ve jetlerini iddia ettikleri hava sahasına gönderecekler! Hep birlikte göreceğiz."

İşte o olay tweet:

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