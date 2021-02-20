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Ekonomi Yiğit Bulut ekonomi gerçeğini açıkladı
Ekonomi

Yiğit Bulut ekonomi gerçeğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, pandemi döneminde Türkiye'nin 140 milyar dolarlık rezerv sattığına dair yalanların ortaya atıldığını belirterek, OECD ülkeleri arasında büyüyen tek ekonominin Türkiye'de olduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:24:00 -
Yiğit Bulut ekonomi gerçeğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in konuğu oldu.

Ekonomide yaşanan gelişmelere dair açıklamalar yapan Yiğit Bulut, pandemi döneminde OECD ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye 140 milyar dolar sattı diyorlar"

Yiğit Bulut, ekonomiyle ilgili, "Gerçeği bilmelerine rağmen, bazı televizyon kanallarına çıkıyorlar, Türkiye 140 milyar dolar sattı diyorlar. Türkiye'nin rezerv sattığı yalanı maalesef son dönemde pompalanıyor. Bakın; rezerv, pandemi döneminde bütün dünya ülkelerinde eridi.

"OECD ülkeleri içinde reel anlamda büyüyen tek ülke Türkiye"

 

Türkiye'de de mutlaka bir erime olmuştur ama pandemik sürece baktığınız zaman; OECD ülkeleri içinde reel anlamda büyüyen tek ülke, Türkiye oldu. Sorunlar yok mu? Mutlaka var. Hepimiz insanız. İnsanların kurduğu bütün sistemler hatalar yapar. Dünyaya baktığımız zaman, 2018-2020 sonuna kadar, arasındaki dönemde.. Pandemi riskiyle kıyasladığımız zaman, pandemik riske göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye.." açıklamalarını yaptı.

"3 liralık su 8 lira oldu, fırsatçılık var"

Dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen gıda fiyatlarının halen yüksek olmasının sorulması üzerine açıklamalarına devam eden Yiğit Bulut, "3 lira olan bir cam şişe su, 8 liraya yükselmiş. Bazı süpermarket zincirlerinde, ciddi anlamda bir fırsatçılık var; müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar e diyorlar ki hani serbest piyasa ekonomisi idi, siz niye müdahale ediyorsunuz.. Ben şunu söylemek istiyorum bakın her şeyi devlet yapamaz. Vatandaş tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter. Nerede fırsatçılık var, bunları çok iyi takip edebilirler. Fiyat kontrolünde vatandaş, devlet gibi hareket etsin. 3 liralık malı 8 liraya çıkaranlar var aynı 3 liralık malı 2 yıldır 3 liraya satan market de var. İnsanlar tüketimden gelen gücü kullanmalı." dedi.

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