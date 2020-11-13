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Gündem Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok
Gündem

Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Google'a kesilen ceza ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:38:00 -
Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesi ile yürütülen soruşturma neticesinde, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.

Kurul, bu kapsamda bahse konu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yiğit Bulut, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı değerlendirmede, "Rekabet Kurulu Google’a 197 milyon TL ceza kesti. Bütün dijital şirketler Türkiye’deki kurallara uyup Türkiye’deki düzenlemelere saygı gösterecek. Bu işin şakası yok!!" ifadelerini kullandı.

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