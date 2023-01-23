Yiğit Bulut, Baykar ile başlatılan kirli planı açıkladı: Acilen yapmamız gereken şey...

Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önündeki skandal hareketi tepki çekmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başdanışmanlarından Yiğit Bulut, Paludan'ın alçaklığıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Yiğit Bulut'un o önemli açıklamaları:

Büyükelçiliğimiz önünde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik alçakça eylemi lanetliyorum. Tüm İslam alemini hedef alan bu eyleme izin veren İsveç makamlarını kınıyorum. Büyük Türk milleti yüzyıllardır olduğu gibi gereğini yapacaktır, kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada önemli ayrıntı; içeriden Baykar başta olmak üzere, Türk Savunma Sanayii’ne karşı FETÖ ağızları tarafından başlatılan saldırı ve Nato’ya girmek isteyen İsveç’te bu olayın olmasının tesadüf olmadığını anlamak ve seçim öncesi planlanan oyunu bozmaktır. Türk Savunma sanayii daha güçlü, çok güçlü olmalıdır. Oyun çok açıktır. F-35’lerine el konan, F-16 ile zaman kaybettirilmeye çalışılan, savunma şirketleri hedef alınan Türkiye’nin, NATO başta olmak üzere bu tip kurumlardan alacağı fayda kalmamıştır.

Yerli uçak endüstrisi hızla gelişen Türkiye tek başına çok güçlü olmalıdır. Ve Kutsal Kitabımızı yakacak kadar aklını kaybedenlerin, yarın Türkiye-İsveç-Yunanistan gibi sözde anlaşmazlıklar ile Türkiye’ye fiziki bir müdahale yapmayı dahi deneyebilecekleri açıktır. Vermedikleri her malzeme Bize yarar, yaradı. Bu bağlamda Başta Baykar ve Kızılelma olmak üzere hava savunmamız hızla güçlenirken, batılı sistemler ile oyalanmak yerine sayın cumhurbaşkanımızın sayın Putin ile bizzat incelediği modeller hatta başka alternatifler her zaman mevcuttur. Türk savunma sanayii çok ama çok güçlü olmalıdır. Oynan oyunun büyüklüğünü analiz edip anlayarak ve “Batı’dan gelecek saldırı Batı’dan alınan malzeme ile savuşturulamaz” tezini içimize sindirerek gereğini yapmalıyız.