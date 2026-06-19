Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

“ADETA İZLANDA, İSVİÇRE HAVASINDA GÖRÜNTÜLER VAR ŞU ANDA” “Bir anda kış, bir anda ilkbahar.” diye devam eden Demir, “Gördüğümüz manzaralar kartpostal değerinde. Adeta İzlanda, İsviçre havasında görüntüler var şu anda. İnanılmaz güzellikteki çiçekleri bol bol çektik. Mor sümbüller, nergis çiçekleri ve ismini bilmediğim bir sürü çiçek var. Karlar eriyince böyle topraktan çok güzel şeyler çıkıyor. Müthiş ya. Gerçekten yani anlatamayacağımız güzellikte şeyler var. Burası zaten Gümüşhane’nin ‘Göller Bölgesi’ ama haziran ayının ortasında göller hala buzla kaplı. Bu sene muhtemelen çok kar yağdı, o yüzden böyle.” şeklinde konuştu. Artabel vadisinde yer alan Büyük Göl’e geldiklerini, sadece onun yüzeyinin bir kısmının açıldığını ifade eden Demir, “Bu mevsimde karın olması çok güzel bir şey. Ülkenin bir köşesi tamamen yaz, bir köşesi de böyle kış ve ilkbahar oluyor. Bu durum da ülkemizin aslında ne kadar güzel olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.