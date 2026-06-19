  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün! Galatasaray'da mutluyum dese de... Manchester United'da gündem Osimhen: Caught Offsıde yazdı Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor ‘Fotoğraf için yalvardı!’: Trump-Meloni arasında ipler koptu Her gün bir avuç yetiyor: Bilim insanlarının 'Doğal İlaç' dediği kabak çekirdeği hangi hastalıkları önlüyor? Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası! Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

Türkiye genelinde yaz mevsimi kendisini hissettirmeye başlamışken, Gümüşhane’nin saklı cenneti olarak adlandırılan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, buzulları aratmayan manzaralar sunmaya devam ediyor.

#1
Foto - Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı’nda kış mevsimi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek zirveleri ve buzul gölleriyle tanınan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, haziran ayının ortasında sıra dışı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

GÖLLER HALA BUZ TABAKALARININ ALTINDA Önceki yıllarda bu tarihlerde büyük ölçüde çözülen göller, bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle hâlâ buz tabakalarının altında. Yüksek kesimlerde yer alan göller beyaz örtüsünü korurken, eriyen kar sularıyla beslenen dereler ise coşkun bir şekilde akıyor. Dere yataklarında yer yer 2 ila 3 metre yüksekliğe ulaşan devasa kar kütleleri dikkat çekerken, karların arasından fışkıran yaşam doğanın eşsiz döngüsünü gözler önüne seriyor. Bir yanda eriyen karların coşturduğu dereler, diğer yanda rengarenk çiçeklerle süslenen alan ziyaretçilere aynı gün içinde dört mevsimi yaşatıyor. Artabel Gölleri Tabiat Parkı, zengin florası, endemik bitki türleri ve irili ufaklı 20’den fazla buzul gölüyle “Ölmeden önce görülmesi gereken yerler” arasında anılıyor.

#3
Foto - Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

FOTOĞRAF SANATÇILARININ İLK ROTASI: ARTABEL Sezonun ilk yürüyüşünü gerçekleştirerek bölgenin büyüleyici güzelliğini kayıt altına alan doğaseverler ve fotoğrafçılar, Artabel’in zorlu ama bir o kadar da keyifli rotasını tamamladı. Bölgede çekimler yapan Fotoğraf Sanatçısı Metin Aydın, “Senenin ilk Artabel yürüyüşünü gerçekleştirerek sezon açılışını yaptık. Önceki senelere göre bu sene daha fazla kar var burada.” dedi. Geçmiş yıllarda üstteki göllerin birçoğunun yarı da olsa açıldığını hatırlatan Aydın, “Ama bu sene sadece alttaki gölün çok az bir kısmı açılmış. Manzara çok iyiydi. Bu kadar kar olmasına rağmen çayırlarda rengarenk, hiç görmediğimiz kadar çok çiçek gördük. Burası zaten öyle bir yer; her hafta bitki örtüsü değişebiliyor. Çok değişik çiçekler vardı. Çok güzel bir bitki örtüsü vardı. Rengarenk çiçekler, karlı dağlar ve göller çektik. Çok güzel bir rotada oldukça eğlenceli bir yürüyüş yaptık.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

ŞIRNAK’TAN GÜMÜŞHANE’YE UZANAN DOĞA HAYRANLIĞI Artabel Gölleri Tabiat Parkı’nın methini duyarak kilometrelerce uzaktan Gümüşhane’ye gelen ziyaretçiler de bölgedeki manzaraya hayran kaldı. Şırnak’tan gelen Elif Meva Demir, haziran ayında İsviçre Alpleri ve İzlanda’yı aratmayan bir iklim dalgalanmasına şahit olduklarını vurguladı. Demir, “Ben buraya Şırnak’tan geliyorum. Gümüşhane’nin doğasının çok güzel olduğunu duymuştum ve bu vesileyle gelmiş oldum. Bugün gerçekten mükemmel bir manzara var. Şu an haziran ayındayız ve burada müthiş bir doğa var şu anda.” ifadelerini kaydetti.

#5
Foto - Burası İzlanda değil Türkiye! Yaz ortasında kış manzarası!

“ADETA İZLANDA, İSVİÇRE HAVASINDA GÖRÜNTÜLER VAR ŞU ANDA” “Bir anda kış, bir anda ilkbahar.” diye devam eden Demir, “Gördüğümüz manzaralar kartpostal değerinde. Adeta İzlanda, İsviçre havasında görüntüler var şu anda. İnanılmaz güzellikteki çiçekleri bol bol çektik. Mor sümbüller, nergis çiçekleri ve ismini bilmediğim bir sürü çiçek var. Karlar eriyince böyle topraktan çok güzel şeyler çıkıyor. Müthiş ya. Gerçekten yani anlatamayacağımız güzellikte şeyler var. Burası zaten Gümüşhane’nin ‘Göller Bölgesi’ ama haziran ayının ortasında göller hala buzla kaplı. Bu sene muhtemelen çok kar yağdı, o yüzden böyle.” şeklinde konuştu. Artabel vadisinde yer alan Büyük Göl’e geldiklerini, sadece onun yüzeyinin bir kısmının açıldığını ifade eden Demir, “Bu mevsimde karın olması çok güzel bir şey. Ülkenin bir köşesi tamamen yaz, bir köşesi de böyle kış ve ilkbahar oluyor. Bu durum da ülkemizin aslında ne kadar güzel olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde
Gündem

Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında anız ve örtü yangını çıktı. Ekipler an itibariyle alevlere müdahale ediliyor.
Güneş ve Ay aynı karede!
Yaşam

Güneş ve Ay aynı karede!

Van’da gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay’ın aynı karede belirmesiyle gökyüzünde etkileyici görüntüler oluştu...
Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru
Siyaset

Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa sürecinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Murat Gezici, Tugay..
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular

Nizamiye Eğitim Kurumları Kurucusu Araştırmacı & Yazar Muhammed Şevket Gökşan Hoca, sosyal medyada paylaştığı metin ile psikiyatri hastası k..
Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir
Gündem

Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir

Diyarbakır’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından adliye önünde davul zurna ile kutlama yapan kadının eski eşi S.Ş.’den bağ..
Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık
Dünya

Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık

Libya Ulusal Ordusu, ülkedeki rakip yönetimleri tek otorite altında birleştirmeyi hedefleyen ABD planına ilişkin müzakereye hazır olduğunu a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23