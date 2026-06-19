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Spor PAOK veda etti! Lucescu ile yollar ayrıldı
Spor

PAOK veda etti! Lucescu ile yollar ayrıldı

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PAOK veda etti! Lucescu ile yollar ayrıldı

Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.

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