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Yığılca Belediye Başkanı Yiğit, projelerini tanıttı

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı ve AK Parti Yığılca Belediye Başkan adayı Muzaffer Yiğit, geçecek 5 yılda ilçeye yapacağı projeleri tanıttı ve "Altı doldurulmamış ve bir dayanağı olmayan hiçbir projemizi halkımız ile paylaşmıyoruz" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
Yığılca Belediye Başkanı Yiğit, projelerini tanıttı

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı ve AK Parti Yığılca Belediye Başkan adayı Muzaffer Yiğit, geçecek 5 yılda ilçeye yapacağı projeleri tanıttı ve "Altı doldurulmamış ve bir dayanağı olmayan hiçbir projemizi halkımız ile paylaşmıyoruz" dedi.


Yığılca Kızılay Toplantı Salonu’nda gerçekleşen proje tanıtımında, Yığılca Belediye Başkanı ve AK Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit 31 Mart seçim beyannamesini açıkladı. Sinevizyon gösterimi ile projelerini Yığılca halkına anlatan Başkan Yiğit "Bizler 2014 yılında ne söz verdiysek neyi yapacağız dediysek bugün hepsini başarmış durumdayız. Bu çalışmaları Muzaffer Yiğit tek başına başarmadı. Bu başarıda Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanımız Dr. Faruk Özlü’nün, eski ve devam eden milletvekillerimizin, il başkanlarımızın emeği var. AK Parti kadrolarıyla bir bütün olarak başarmıştır. Ancak bugün Yığılca’da görüyor ve duyuyoruz ki Muzaffer Yiğit’e karşı olan bir grup var ki bakanımızın ve vekillerimizin Yığılca’mız için gerçekleştirdiği çalışmaları ve başarıları hiçe sayacak ve ‘ne yaptılar?’ diyebilecek kadar alçalmışlardır. Biz ne yaptıysak hep birlikte Yığılca’mız için yaptık. Bu çalışmaları hiçe sayarak alaşağı etmeye çalışan bir elin parmağını geçmeyecek grubu, yüreği geniş, kıymetli Yığılca halkımın vicdanına bırakıyorum" dedi.


Başkan Yiğit projeleri ile ilgili olarak da "Altı doldurulmamış ve bir dayanağı olmayan hiçbir projemizi halkımız ile paylaşmıyoruz. Beşpınar içme suyu göleti, emek pazarı, Geyikbeli kanyonu milli parkı, Harmantepe doğal yaşam parkı, internet ağı, kapalı otopark, kültür sarayı, meslek yüksekokulu iki bölüm açılması, millet bahçesi, millet kıraathanesi, sanayi sitesi çevre düzenleme çalışmaları, Sarıkaya Mağarası çevre düzenleme çalışmaları, sportif faaliyetler, su ve katı atık arıtma tesisi, toplu konut, turizm vadisi, Yedigöller grup yolu çalışmaları, Yığılca-Düzce-Alaplı karayolu çalışmaları ve yüzme havuzu projesi. Bugün sizlere müjdesini verdiğimiz bu projelerimizin Düzce İl Yönetimi, Milletvekillerimiz ve Bakanım Dr. Faruk Özlü’nün arkasında olduğunun da kıymetli halkımız tarafından bilinmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.


65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Ak Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü yaptığı konuşmasına Başkan Yiğit ile yaşadığı bazı anıları anlatarak "Muzaffer Başkanımın Ankara’da bir lakabı var. Ver Kurtul Muzaffer! Çünkü Muzaffer Başkan Ankara’ya gitti mi kesinlikle boş dönmez. 2 istemek için gider 5 alır da gelir. Sizin böyle bir başkanınız var değerli Yığılca halkı. Bu kadar çalışkan ve ilçesini seven bir Başkan’ı vefakar Yığılca halkı yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Biliniz ki Muzaffer Yiğit’in projelerinin de bizler arkasındayız hiçbir negatif düşünce ve şüpheniz olmasın" açıklamasında bulundu.


Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Başkan Muzaffer Yiğit için “Başkanımız proje yapacak, çalışacak bizde destek vereceğiz ve Yığılca kazanacak” dedi.


Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Ak Parti İl Başkanı Mustafa Keskin’de yaptıkları konuşmalarında Yığılca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit’in projelerinin arkasında olduklarını belirterek, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Yığılca halkından AK Parti’ye desteklerini istedi. Yığılca Belediye Meclis Üye Adayları ve İl Genel Meclis Üyesi Adaylarının tanıtılmasının ardından proje tanıtım toplantısı sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
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