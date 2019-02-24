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YHT'ye yatırım dopingi

TCDD'nin 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı- Ankara-Sivas YHT hattına, bu yıl 1 milyar 30 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor

24 Şubat 2019 Pazar 11:06
YHT'ye yatırım dopingi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yaklaşık yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

AA muhabirinin, 2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, TCDD'ye 3,9 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demiryolu projelerine 3,1 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 495,5 milyon lira olmak üzere demiryolu ulaştırmasına bu yıl toplam 7,5 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

Bu yıl TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek.

Yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine 2019'da yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak. Bir başka ifadeyle TCDD'nin yatırım ödeneğinin yüzde 56’sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

Söz konusu projeler içinde en fazla ödenek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için ayrıldı. Türkiye'nin devam eden en önemli hızlı tren projelerinden Ankara-Sivas YHT hattına, bu yıl 1 milyar 30 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Proje tutarı 21,4 milyar lira olan Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı için de bu yıl 353 milyon 989 bin lira ödenek ayrıldı.

Yerköy-Kayseri YHT hattı ile Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolu projeleri için ödeneğin yer aldığı yatırım programında, 106 yüksek hızlı tren seti projesi için ayrılan kaynak ise 377,8 milyon lirayı buluyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:06
  1. hızlı tren yatırımları
  2. TCDD
  3. yatırım programı
  4. YHT

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