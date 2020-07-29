  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

YHT'lerde Kurban Bayramı'na özel ek seferler düzenlenecek

Bayram dolayısıyla "Ankara-İstanbul-Ankara" hattında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri yapılarak yolcu kapasitesi artırılacak - "Marmaray" ve "Başkentray" da bayramda ücretsiz hizmet verecek

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:19:30 -
YHT'lerde Kurban Bayramı'na özel ek seferler düzenlenecek

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere "Ankara-İstanbul-Ankara" hattında ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, YHT sefer sayıları artırılarak, 3 binin üzerinde ilave yolcu kapasitesi sunulacak.

Söz konusu ek YHT seferleri, 30 Temmuz-3 Ağustos'ta Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında gerçekleştirilecek. Ek sefer konulan YHT'ler, Ankara'dan saat 09.00'da İstanbul'dan ise saat 16.45'te hareket edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek ek YHT'lerle birlikte, yolcu kapasitesi önemli ölçüde artacak.

- "Marmaray" ve "Başkentray" bayramda ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kurban Bayramı'nda TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde kent içi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak.

Karar kapsamında, perşembe gününü cuma gününe bağlayan 31 Temmuz saat 00.00'dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'e kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen "Marmaray" ve "Başkentray" da ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı