YHT, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren hizmetidir.

YHT seferleri ne zaman başladı?

İlk YHT hattı olan Ankara - Eskişehir YHT hattının ilk seferi 13 Mart 2009 tarihinde saat 09.40'ta Ankara Garı'ndan Eskişehir Garı'na dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı yolculuk ile yapıldı. Bu ilk sefer ile Türkiye, Avrupa'da 6. ve dünyada 8. hızlı tren kullanan ülke olmuştur. İlk YHT hattının ardından 23 Ağustos 2011 tarihinde Ankara - Konya YHT hattı ve 25 Temmuz 2014 tarihinde Ankara - İstanbul YHT ve İstanbul - Konya YHT hatları (Pendik'e kadar) hizmete açılmıştır. 12 Mart 2019 tarihinde ise Marmaray projesi kapsamında Gebze - Halkalı arasındaki demiryolu hattının tamamlanması ile YHT seferleri İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Halkalı'ya kadar yapılmıştır.

YHT tren bileti nasıl alınır? Tren seferi sorgulama nasıl yapılır? Hızlı Tren bileti ne kadar? YHT online bilet nasıl alınır? İşte bu soruların yanıtı…

YHT tren bileti nasıl alınır?

YHT bilet almak için birden fazla seçenek vardır. Size en uygun olan yöntemi tercih ederek YHT bilet satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. YHT biletini aşağıdaki yollar ile alabilirsiniz:

İstasyon ve Garlardaki bilet gişelerinden,

444 82 33 nolu telefon hattını arayarak,

PTT şubelerinden,

Acentelerden

Trenmatiklerden (Ankara garı, Eskişehir garı, Haydarpaşa garında ve diğer istasyonlarda yer almaktadır)

EYBİS - Elektronik Yolcu Bilet Satış-Rezervasyon Sistemi aracılığıyla.

TCDD Mobil Uygulamasını cep telefonunuza indirerek de tren bileti satın alabilirsiniz.

TCDD MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YHT bilet sorgulama nasıl yapılır?

YHT bilet sorgulama işlemini online olarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle www.tcddtasimacilik.gov.tr adresine giriş yapın. Açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan “Trenler” seçeneğine tıklayın. Bu kısımda “Yüksek Hızlı Tren” seçeneğine tıklayın. YHT bilet sorgulama ekranı açılmış olacaktır. Yolculuk tarihi, sefer yönü, kişi sayısı gibi bilgileri girerek YHT biletinizi sorgulayabilirsiniz.

YHT BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YTH bilet değişikliği/iptali nasıl yapılır?

YHT biletinizde iptal, değişim veya açık bilete dönüştürme taleplerinizi kolayca yapabilirsiniz. Bunun için ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresine satın almış olduğunuz biletin PR kodunu ve Soyadınızı girin.

Bilet bilgileriniz çıktığında ekranda yer alan “iade”, “açık bilet kuponuna çevir “veya “değiştir” seçeneklerinden birine tıklayarak arzu ettiğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

YHT BİLET DEĞİŞİKLİĞİ/ İPTALİ İÇİN TIKLAYIN

YHT hatları nelerdir?

Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Treni

Ankara - Konya Yüksek Hızlı Treni

Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Treni

İstanbul - Konya Yüksek Hızlı Treni