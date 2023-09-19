Yetkililer harekete geçti! Skandal kafes dövüşünün tarafları gözaltında

Yanlarında getirdikleri silahlı kişilerle sokak ortasında kavga eden şahıslar hakkında "Toplumun huzur ve sükünu bozmaktan" işlem başlatıldı.

Fitness koçu olarak çalışan Savaş Cebeci, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile gündem oldu. Videoda “Ben 1.90 boyundayım, 120 kilo adamım. İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo adamdan dayak yemem.” dedi.

Savaş Cebeci’nin paylaştığı videoya MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’dan yanıt geldi. Kazgan, yaptığı açıklamada “Boş bir yorum. Bunu sadece bunu tecrübe etmemiş biri söyleyebilir. Savaş Bey’e sadece şunu söyleyebilirim ki salonumuzun yeri belli ya da isterse ben de kamera arkam ile onun yanına gidebilirim. İstediği her saniye içinde onu nakavt ederek bunu videolayabilirim.” ifadelerini kullandı.

Gençlere örnek olan rezalet!

Taraflar karşılıklı göndermelerin ardından buluşarak kavga etti. İkili arasındaki kavga da sosyal medyada gündem oldu.

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci gözaltına alındı. Yanlarında getirdikleri silahlı kişilerle sokak ortasında kavga eden şahıslar hakkında "Toplumun huzur ve sükünu bozmaktan" işlem başlatıldı. Kaan Kazgan'ın ifadesinde "Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık." dediği öğrenildi.

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