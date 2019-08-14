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Yetkili servisler yaşlılarla yetiniyor

Otomotiv pazarının yüzde 47,5 daralması, yetkili servisler üzerinde de olumsuz etkiye neden oldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
Yetkili servisler yaşlılarla yetiniyor

Otomotiv pazarının ilk 7 ayda yüzde 47,5 daralması, yetkili servislere giren araç sayısının yüzde 15 azalmasına neden oldu. Bu dönemde 0-3 yaş araç parkı da yüzde 17,59 küçüldü. Servislerden daha çok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 model otomobiller ile ticari taşıtlar yararlandı.

İkinci ele talep artacak

Bu arada ikinci el otomobil satışı sıfıra göre iyi durumda. 2019’un ilk altı ayında Türkiye’de sıfır otomobil satışları yüzde 43 düşerken, aynı dönemde ikinci el pazarındaki kayıp yüzde 5,92 oldu. 156 bin sıfır, 2 milyon 576 bin ikinci el satışı yapıldı.

Otomotiv firmalarının yetkilileri, vergi teşviklerinin yürürlükten kalkmasıyla sıfır otomobil pazarında daralmanın devam edeceğini; ikinci ele talebin artacağını dile getiriyor. Aynı yetkililer, “İkinci el pazarı seneyi 6,5 milyon adetin üzerinde kapatacak, sektörün en hareketli yönü olmaya sürdürecektir” öngörüsünü paylaşıyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
  1. Otomotiv pazarı
  2. yetkili servis
  3. ticari taşıt
  4. ikinci el otomobil
  5. sıfır otomobil
  6. Otomotiv firmaları

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