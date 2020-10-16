Yetkili isim açıkladı: Yerli motorlar ne zaman hazır olacak?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Habertürk'te yayınlanan Aırport programında yerli motor projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gökbey helikopterine yerli motorun ne zaman takılacağı konusu hakkında konuşan Demir, "Motorumuzun testleri devam ediyor. Motor ana hatlarıyla ortaya çıkmış durumda. Test süreci ve bazı geliştirmeler devam edecek." dedi.

Motor projelerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve iyi bir aşamada olduğunu kaydeden Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) için yerli motor çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

F-35 meselesi hakkında konuşan Demir, "Şunu unutmamak gerekir F-16'larda çok kapsamlı bir modernizasyon çalışması devam ediyor. F-16'ların ömür uzatmaları gerek yapısal gerek aviyonik ve elektrik unsurların modernizasyonu devam ederken bir de Özgür projesi dediğimiz projemizle beraber F-16'nın çeşitli elektronik unsurlarının tamamen millileştirilmesi gibi bir süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

MMU'nun blok blok üretileceğini aktaran Demir, ilk modellerin bu sayede daha hızlı yetiştirileceğini söyledi. Bu süreçte Türk Hava Kuvvetleri'nin güçten güçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Demir, "Bu konuda endişeye gerek yok" dedi.