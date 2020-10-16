  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yetkili isim açıkladı: Yerli motorlar ne zaman hazır olacak?
Teknoloji

Yetkili isim açıkladı: Yerli motorlar ne zaman hazır olacak?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli motor çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:35:00 -

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Habertürk'te yayınlanan Aırport programında yerli motor projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gökbey helikopterine yerli motorun ne zaman takılacağı konusu hakkında konuşan Demir, "Motorumuzun testleri devam ediyor. Motor ana hatlarıyla ortaya çıkmış durumda. Test süreci ve bazı geliştirmeler devam edecek." dedi.

Motor projelerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve iyi bir aşamada olduğunu kaydeden Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) için yerli motor çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

F-35 meselesi hakkında konuşan Demir, "Şunu unutmamak gerekir F-16'larda çok kapsamlı bir modernizasyon çalışması devam ediyor. F-16'ların ömür uzatmaları gerek yapısal gerek aviyonik ve elektrik unsurların modernizasyonu devam ederken bir de Özgür projesi dediğimiz projemizle beraber F-16'nın çeşitli elektronik unsurlarının tamamen millileştirilmesi gibi bir süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

MMU'nun blok blok üretileceğini aktaran Demir, ilk modellerin bu sayede daha hızlı yetiştirileceğini söyledi. Bu süreçte Türk Hava Kuvvetleri'nin güçten güçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Demir, "Bu konuda endişeye gerek yok" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'
Gündem

S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği öğrenildi. S-400'lerin Türkiye'de işe yaramayacağını savunanların v..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay