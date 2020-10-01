  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Aksaray'a geldi
Aktüel

Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Aksaray'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:45:45 -
Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Aksaray'a geldi

AKSARAY (AA) - Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, Aksaray'a ulaştı.

Malatya'dan 16 Eylül'de yola çıkan İhsan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya güzergahını takip ederek Aksaray'a geldi.

Kent girişinde İHH'nin Aksaray yöneticileri ve bisikletseverler tarafından karşılanan Kılıç, daha sonra bisikletini 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na sürdü.

Kılıç, burada kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, dünya yetimleri için pedal çevirdiğini söyledi.

Yetimlere sahip çıkarak onları baş tacı etmeleri gerektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Amacım dünya yetimlerine dikkat çekmek. Bu seyahate bu yüzden çıktım. Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya'dan sonra burada bulunuyorum. Bu saydığım illerin İHH temsilcileri ve başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun, Allah gayretlerini artırsın. Seyahatime başladığımda bu kadar dikkat ve ilgi çekeceğini düşünmemiştim. 'Her kalbe bir yetim, kalpler yetim kalmasın, yetim gülerse dünya güler' sloganlarıyla yola çıktık. Bizler yetimlere bakmakla mükellefiz."

Kılıç, Aksaray'ın ardından Niğde'ye, daha sonra da güney illerine doğru pedal çevirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EBA’da sorun yok
Eğitim

EBA’da sorun yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, “Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin bir sorun bu..
Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti
Medya

Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti

Ahlaksız dizilerin yer aldığı FOX kanalında yayınlanan ‘Kimsesizler’ isimli dizisi için gelen tepkiler üzerine inceleme başlatıldı. Aile Çal..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay