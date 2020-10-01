Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Aksaray'a geldi

AKSARAY (AA) - Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, Aksaray'a ulaştı.



Malatya'dan 16 Eylül'de yola çıkan İhsan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya güzergahını takip ederek Aksaray'a geldi.



Kent girişinde İHH'nin Aksaray yöneticileri ve bisikletseverler tarafından karşılanan Kılıç, daha sonra bisikletini 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na sürdü.

Kılıç, burada kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, dünya yetimleri için pedal çevirdiğini söyledi.

Yetimlere sahip çıkarak onları baş tacı etmeleri gerektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Amacım dünya yetimlerine dikkat çekmek. Bu seyahate bu yüzden çıktım. Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya'dan sonra burada bulunuyorum. Bu saydığım illerin İHH temsilcileri ve başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun, Allah gayretlerini artırsın. Seyahatime başladığımda bu kadar dikkat ve ilgi çekeceğini düşünmemiştim. 'Her kalbe bir yetim, kalpler yetim kalmasın, yetim gülerse dünya güler' sloganlarıyla yola çıktık. Bizler yetimlere bakmakla mükellefiz."

Kılıç, Aksaray'ın ardından Niğde'ye, daha sonra da güney illerine doğru pedal çevirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.