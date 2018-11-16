Yetimlerden barış zeytini

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yetim çocuklar için inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi’nde Yetim Vakfı’nın öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleşen “Zeytin Toplama Şenliği” düzenlendi. İHH ve Katar Yardım Kuruluşu’nun (RAF) müşterek düzenlediği etkinlikte, yetim kardeşlerimiz doyasıya eğlendi. Etkinlikte konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, “Etkinliğimiz vesilesiyle tüm dünyaya seslenmek istiyorum; artık savaşlar dursun, çocuklar öldürülmesin, insanlar ölmesin. Zeytin toplama etkinliğimiz vesilesiyle de dünyaya barış gelsin istiyorum” dedi.

Barış için güvercin uçuruldu

Çocukların bakımlarını kendi yaptıkları ağaçlardan ilk elden zeytin toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına 22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 850 Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, daha sonra barış mesajı vermek için güvercin uçurdu. Sahne gösterileri ve sokak oyunlarının da yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, “Zeytin çok önemli bir sembol. Etkinliğimiz vesilesiyle tüm dünyaya seslenmek istiyorum; artık savaşlar dursun, çocuklar öldürülmesin, insanlar ölmesin. Dünyaya barış gelsin istiyorum” diye konuştu.

Kardeşlik temelleri atılıyor

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Uğur Yıldırım ise, “Bugün yine kardeşliğimizin temellerini attığımız bir yerdeyiz. Neşeli ve umut dolu bir gündeyiz. Ben buraya baktığım zaman güzel binalar, güzel mescid, güzel peyzajdan daha fazlasını aslında bir köprü görüyorum. Biz burada bir köprü inşa ettik. Bu köprü inşallah Suriye’nin geleceğini, Türkiye’nin geleceğini ve her iki ülkenin kardeşliğini oluşturacak” dedi.