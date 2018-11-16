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Yetimlerden barış zeytini

İHH, RAF, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yetim Vakfı işbirliğiyle Hatay’da ikinci defa düzenlenen “Zeytin Toplama Şenliği” yetimleri güldürdü. Yetim Vakfı Başkanı Gülsatar, “Savaşlar dursun, çocuklar öldürülmesin. Bu etkinliğimiz vesilesiyle dünyaya barış gelsin istiyoruz” dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 16:09
Yetimlerden barış zeytini

HABER MERKEZİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yetim çocuklar için inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi’nde Yetim Vakfı’nın öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleşen “Zeytin Toplama Şenliği” düzenlendi. İHH ve Katar Yardım Kuruluşu’nun (RAF) müşterek düzenlediği etkinlikte, yetim kardeşlerimiz doyasıya eğlendi. Etkinlikte konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, “Etkinliğimiz vesilesiyle tüm dünyaya seslenmek istiyorum; artık savaşlar dursun, çocuklar öldürülmesin, insanlar ölmesin. Zeytin toplama etkinliğimiz vesilesiyle de dünyaya barış gelsin istiyorum” dedi.

Barış için güvercin uçuruldu

Çocukların bakımlarını kendi yaptıkları ağaçlardan ilk elden zeytin toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına 22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 850 Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, daha sonra barış mesajı vermek için güvercin uçurdu. Sahne gösterileri ve sokak oyunlarının da yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, “Zeytin çok önemli bir sembol. Etkinliğimiz vesilesiyle tüm dünyaya seslenmek istiyorum; artık savaşlar dursun, çocuklar öldürülmesin, insanlar ölmesin. Dünyaya barış gelsin istiyorum” diye konuştu.

Kardeşlik temelleri atılıyor

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Uğur Yıldırım ise, “Bugün yine kardeşliğimizin temellerini attığımız bir yerdeyiz. Neşeli ve umut dolu bir gündeyiz. Ben buraya baktığım zaman güzel binalar, güzel mescid, güzel peyzajdan daha fazlasını aslında bir köprü görüyorum. Biz burada bir köprü inşa ettik. Bu köprü inşallah Suriye’nin geleceğini, Türkiye’nin geleceğini ve her iki ülkenin kardeşliğini oluşturacak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:09
  1. Hatay
  2. Çocuk Yaşam Merkezi
  3. İHH
  4. RAF
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği
  7. Katar Yardım Kuruluşu

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