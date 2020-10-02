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Aktüel Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkan İHH gönüllüsü Nevşehir'e geldi
Aktüel

Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkan İHH gönüllüsü Nevşehir'e geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:53:03 -
Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkan İHH gönüllüsü Nevşehir'e geldi

NEVŞEHİR (AA) - Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, Nevşehir'e ulaştı.

Malatya'dan 16 Eylül'de yola çıkan İhsan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray güzergahını takip ederek Nevşehir'e geldi.

Kent girişinde İHH'nin Nevşehir yöneticileri tarafından karşılanan Kılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelindeki yetimlere dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdiğini belirtti.

17 günlük süreçte yaklaşık bin 600 kilometre yol katettiğini aktaran Kılıç, "Yetim çocuklara dikkati çekmek amacıyla yola çıktım. Nevşehir güzergahtaki 10'ncu il oldu. Bundan sonra 7 şehirden daha pedal çevirerek geçeceğim. 'Yetim gülerse dünya güler' diyerek çıktığımız yolculukta çok duyarlı insanlarla karşılaşıyorum." dedi.

Geceyi kentte geçirecek olan Kılıç, yarın Niğde'ye ulaşmak üzere pedal çevirecek.

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