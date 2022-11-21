Yetim ve öksüzleri sahipsiz bırakmıyoruz

Yetim Vakfı, İÜ ve Bağcılar Belediyesince “Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında düzenlenen “Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu”nun açılışında konuşan Şentop, şunları dile getirdi: “Geçen yıl 82 milyon insan, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmıştır dünya üzerinde. Bu insanların 35 milyonu çocuklardı ve onlar da ya sokaklarda ya kamplarda yaşamak zorunda kaldılar. Bu çocuklarımızın karşılaştığı onlarca tehlike bulunmaktadır. Uyuşturucu satıcılarından kadın tacirlerine, organ mafyasına, terör örgütleri gibi suç yapılarına, kendilerini koruma imkanı olmayan bu çocukları istismar edecekleri, kendi amaçlarına hizmet ettirecekleri araç olarak görmektedirler.”

HZ. Muhammed yetimlerin babasıydı

Sempozyuma katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, şunları ifade etti: “İslam’ın kitabında eğer ilk inen surelerden birisinde yetimden bahsediliyorsa, burada bir hikmet vardır. O zaman İslam’ın yetimler konusundaki ilkelerini bütün insanlığa tanıtmamız lazım. Allah Resulünün en çok önem verdiği konulardan birisi de yetimin hakkını savunmaktı, yetimleri muhafaza etmek, onlara sahip çıkmak. ‘Yetimlerin babası’ unvanını bu mücadele sonunda almıştı.”