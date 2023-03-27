Yeterli imzayı toplayamayan Perinçek'e Cumhur İttifakı'ndan ret

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimler arasında yer alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 100 bin imza toplaması gereken Perinçek 27 bin 55'te kaldı.

Hadi Özışık'ın programında açıklamalarda bulunan Perinçek, kendisinin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüklerini söyledi. Görüşmede, Erdoğan'a Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini belirten Perinçek, "AK Parti, MHP ve Vatan Partisi, Türkiye'ye çok önemli bir mesaj olur. Türkiye'nin bu zorluklardan çıkışı konusunda bir kararlılığa Sayın Cumhurbaşkanımız önderlik edebilir. Türkiye'nin köklü çözümü olurdu. Amerika'dan korktukları için bunu yapamıyorlar. HÜDA PAR'ı, Şeyh Saitleri, Seyit Rızaları tercih ediyorlar. Ama Atatürk geleneğini tercih edemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sonuç açık"

Erdoğan'ın bu teklife ne dediği sorusuna Perinçek, "HÜDA PAR'ı tercih ettiklerine göre... Sonuç açık" diyerek olumlu yanıt alamadıkları mesajını verdi.

"Bahçeli nasıl hazmediyor?"

HÜDA PAR, seçimlere AK Parti listelerinden gireceği kararını açıklarken, Doğu Perinçek bu duruma sert sözlerle tepki göstermişti. Perinçek, şunları söylemişti: "HÜDA PAR kim? Şeyh Said, Seyid Rıza. Bu nasıl milliyetçilik oluyor? Devlet Bahçeli, BBP bunu nasıl hazmediyor? HÜDA PAR çıkınca ilk biz tavır aldık. HÜDA PAR'ı Meclis'e sokacaklar, öbür taraf da PKK'yı sokuyor. Bunlarla Türkiye'yi götürebilir misiniz? Onun için sistem çöküyor. 540 milyon lirayı Maliye Bakanlığı olarak trink diye ödüyor PKK'ya. Biz ödemeyiz o parayı. Terörü besleyen sistem ayakta kalabilir mi? Onun için Vatan Partisi gerekli.

"Hiçbir gelecekleri yok"

Biz ameliyat partisiyiz. Türkiye'nin köklü sorunları var. Bankaların kârı bu sene 466 milyon lira. Yüzde 80 kurumlar vergisi koyacağız, bunu yatırım sermayesi yapacağız mesela. Ameliyat olmayayım, aspirinle vaziyeti kurtaralım diye düşünülüyor. PKK ile HÜDA PAR ile işbirliği yapanların hiçbir geleceği yok. Birisi HDP üzerinden PKK ile öteki de HÜDA PAR ile işbirliği yapıyor. Vatan Partisi ne yapacak? Şeyh Said ve Seyid Rıza'nın heykellerini vinci getirip, halkın desteğiyle kaldıracak. Vatan Partisi Atatürk'ün yanında. Türkiye bunları temizleyecek, göreceksiniz."

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