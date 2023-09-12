“Yeter artık, yeter, çocuklar tutuklanmasın!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaret ve küfürler savurduktan sonra tutuklanan 18 yaş altı şahsı savunup, "Yeter artık, bu ülkede çocuklar tutuklanmasın" diyen ve Cumhurbaşkanı'na küfredilmesini meşru gören kemalist kafa, Mustafa Kemal heykelini kırmızıya boyayan 16 yaşındaki çocuğun tutuklanması için ortalığı birbirine kattı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kemalistlerin bu ikiyüzlülüğünü eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Başlığı tırnak içine aldım..

Benim sözüm değil..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik, en ağır ve en açık şekilde küfürler eden 18 yaş altı çocuklar gerekçe gösterilerek, küfür edildiği de belirtilmeden, “Çocuklar tutuklanmasın” sloganı ile yapılan algı operasyonlarında kullanılan haykırışlardan birisi bu..

Sanki birileri çocukların tutuklanmasından zevk alıyor.. Pusuya yatıp, kafalarına göre çocukları tutuklatıyorlar..

Böyle bir izlenim veriyorlar..

Gerçekte ise yok böyle bir şey..

Çocukları tahrik eden, sandıkta yenemedikleri Tayyip Erdoğan’ın itibarını sarsmak için çocukları kullanan bir çete var..

Henüz o çete dağıtılabilinmiş değil..

Bu çetenin medya ayağı var, siyaset ayağı var, sivil toplum kuruluşu ayağı var, hatta kamu yararına çalışan meslek kuruluşu ayağı var.

Onlar tahrik ediyorlar.. Çocukları öne çıkartıyorlar.. “Size bir şey olmaz” diyorlar.

Sandıktan çıkan Cumhurbaşkanı’na küfür ettiriyorlar..

Soruşturma açılınca, “Türkiye’de binlerce çocuk, düşünce suçlusu” diyerek manşet atıp, ana haber bültenlerinin birinci konusu olarak gündem oluşturuyorlar..

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