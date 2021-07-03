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Eğitim Yetenek sınavları ne zaman? Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar 2021
Eğitim

Yetenek sınavları ne zaman? Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar 2021

Yetenek sınavı tarihleri 2021 | Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyen 8.sınıf öğrencileri, yetenek sınavı tarihlerini hangi okullara yetenek sınavıyla öğrenci alındığını araştırıyor. Peki, yetenek sınavı ile hangi okullar öğrenci alıyor? Yetenek sınavı başvuruları bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 13:10:00 -
Yetenek sınavları ne zaman? Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar 2021

8.sınıf öğrencileri liselere merkezi sınav, yerel yerleştirme ve yetenek sınavları sonucunda yerleşiyor. Liselerde tercin dönemi 5-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz’da ilan edilecek. Yetenek sınavı sonucuyla liseye yerleşmek isteyenler ise sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, hangi okullar yetenek sınavıyla öğrenci alıyor?

Yetenek sınavı nedir?

Güzel sanatlar ve spor liseleri öğrencileri yetenek sınavlarıyla alıyor. Başarılı olan öğrenciler liseye, yetenek sınavı sonucuyla yerleşmiş oluyor. Yapılan bu sınavlara yetenek sınavı ismi veriliyor.

Yetenek sınavları ne zaman? Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar 2021

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların listesi 14 Haziran 2021 tarihinde E Okul üzerinden yayımlandı. Başvurular ise 14 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yetenek sınavları 5-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilip sonuçlar sisteme bu süreçte işlenecek. 26 Temmuz 2021'de ise merkezi yerleştirme sonuçları açıklanacak.

YETENEK SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YENETEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARLA İLGİLİ KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yetenek sınavıyla liseye yerleşme işlemi nasıl yapılıyor?

Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’nin %30’unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır. En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır. Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday Yetenek Sınavına girdiği okul/okullardan birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra Ek Yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dahil edilmeden merkezi olarak yerleştirilecektir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91'inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezi olarak yerleştirilecektir.

Merkezi olarak yapılan yerleştirmeler haricinde Yönetmelik kapsamında kurulan Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca ayrıca yerleştirme yapılmayacaktır. Ek Yerleştirme işlemleri de aynı esaslara göre yapılacaktır.

TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı başvuru ekranı | TÜBİTAK yetenek sınavı başvuruları ne zaman nasıl yapılıyor?
TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı başvuru ekranı | TÜBİTAK yetenek sınavı başvuruları ne zaman nasıl yapılıyor?

Eğitim

TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı başvuru ekranı | TÜBİTAK yetenek sınavı başvuruları ne zaman nasıl yapılıyor?

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