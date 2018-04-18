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Yetenek avcısı Altınordu'da hedef play-off

Yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna damga vuran Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:02
Yetenek avcısı Altınordu'da hedef play-off

1. Lig'de 20 Nisan Cuma günü Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son 3 maçlarını kazanıp play-off'ta yer almak istediklerini bildirdi.

Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk 2 için iddialı durumda bulunmalarına rağmen son 3 haftadır galibiyet alamadıklarını belirtti.

Play-off'a kalmak için önlerinde 3 maç olduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti: "Bu haftaki rakibimiz Manisaspor'un konumu belli, genç oyuncularla oynuyor, düştüğü durum sıkıntılı ama biz de kazanmak için her maç mücadele etmemiz gerekiyor. Kolay gibi görünse de zor maç olacaktır. Bunun deneyimini Gaziantepspor karşısında yaşadık. Son 3 maçımızı kazanıp, play-off'ta olmak istiyoruz." Eroğlu, son haftalarda taraftarlarının maça ilgi gösterdiğini belirterek, tüm futbolseverleri cuma akşamı oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçına davet etti.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:02
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