Yeşim Salkım'dan bir edepsizlik daha! Bir sus artık kadın! O "muhafazakâr(!)" kanal, bir de bunu baştacı ediyor

Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT Haber'de hâlâ program yapan şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, yine edepsizliği savundu.

Cumhur İttifakı’nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'ın yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu'nun Türk toplumunda ahlaksızlığa geçit vermeyeceklerini beyan eden açıklamalarını hazmedemeyen Salkım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yönelik sarf edilen "Korkunun ecele faydası yok. Maddi ve manevi değerlerimize savaş açan, sapkınlıkları destekleyen, terör sevicisi ve destekçisi kim varsa hepsi için 15 Mayıs, milletimizin feraseti ile ‘sonun başlangıcı’ olacaktır” çıkışı karşısında nasırına basılmışçasına havaya fırladı.

Salkım açıklamasında, “Ah ah ah Atam bunlar senin kurduğun cumhuriyeti yöneteceğini sanıyor acaba Atatürk ideolojisinden haberi var mı? Dön dolaş din de din. İnsanları din simsarlığıyla sürekli manipüle etmek. Yazık. Din başka, hükümet kurmak başka. Siz bizi yönetemezsiniz. Bilmem anlatabildim mi?” dedi.

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