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Gündem Yeşim Salkım'dan bir edepsizlik daha! Bir sus artık kadın! O "muhafazakâr(!)" kanal, bir de bunu baştacı ediyor
Gündem

Yeşim Salkım'dan bir edepsizlik daha! Bir sus artık kadın! O "muhafazakâr(!)" kanal, bir de bunu baştacı ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 12:14:00 -
Yeşim Salkım'dan bir edepsizlik daha! Bir sus artık kadın! O "muhafazakâr(!)" kanal, bir de bunu baştacı ediyor

Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT Haber'de hâlâ program yapan şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, yine edepsizliği savundu.

 

Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT Haber'de hâlâ program yapan şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, yine edepsizliği savundu. 

Cumhur İttifakı’nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'ın yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu'nun Türk toplumunda ahlaksızlığa geçit vermeyeceklerini beyan eden açıklamalarını hazmedemeyen Salkım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yönelik sarf edilen "Korkunun ecele faydası yok. Maddi ve manevi değerlerimize savaş açan, sapkınlıkları destekleyen, terör sevicisi ve destekçisi kim varsa hepsi için 15 Mayıs, milletimizin feraseti ile ‘sonun başlangıcı’ olacaktır” çıkışı karşısında nasırına basılmışçasına havaya fırladı. 

Salkım açıklamasında, “Ah ah ah Atam bunlar senin kurduğun cumhuriyeti yöneteceğini sanıyor acaba Atatürk ideolojisinden haberi var mı? Dön dolaş din de din. İnsanları din simsarlığıyla sürekli manipüle etmek. Yazık. Din başka, hükümet kurmak başka. Siz bizi yönetemezsiniz. Bilmem anlatabildim mi?” dedi.
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Yorumlar

ammar akıncı

Tgrt için Süleyman Demirel,e soruyorlar.Efendim Enver Ören Anap dan doğru yol partisine geçti diyorlar.Demir,el Enver akıllı çocuk durakta beklemeyi sevmez,ilk gelen otobüse biner diyor.Oğlununda ondan farkı yok, onların menfaatları vardı,davaları yok iki seneden bu yana muhalefetin yanına geçtiler, bunu yavaş yavaş hissettirdiler.Haber proğramlarınmdan belli oluyor.

ZÜLKARNEYN

Tgrt ve malum grup hiç bir zaman renk vermez. Cumhur ittifakının kazanamayacağını anlasın anında istikamet değiştirir. Bakmayın siz bunlara.
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