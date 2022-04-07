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Medya Yeşim Salkım sözde hayvansever Aynur Aydın'ın maskesini düşürdü! 'Evli erkekleri ayartıyor' iddiası
Medya

Yeşim Salkım sözde hayvansever Aynur Aydın'ın maskesini düşürdü! 'Evli erkekleri ayartıyor' iddiası

TGRT ekranında başıboş sokak köpeği sorununa dikkat çekip, sokaklarda yaşayan köpeklerin rehabilitasyon merkezlerine taşınması çağrısı yapan Yeşim Salkım, kendisini bu sözleri üzerinden hedef alan sözde hayvansever Aynur Aydın'a tokat gibi sözlerle karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 02:23:00 -
Yeşim Salkım sözde hayvansever Aynur Aydın'ın maskesini düşürdü! 'Evli erkekleri ayartıyor' iddiası

yeniakit.com.tr

Başıboş sokak köpekleri toplum huzurunu bozmayı sürdürürken, bazı sözde hayvanseverler sokaklarda yaşayan köpeklerin daha iyi şartlarda yaşam alanına kavuşturulması tekliflerine itiraz ederek sorunun aklı selimle çözülmesini engellemekte ısrar ediyor.

TGRT sunucusu Yeşim Salkım da başıboş köpek sorununa duyarsız kalmayarak, canlı yayında, "Sokak köpekleri rehabilitasyon merkezine gönderilmeli." çağrısında bulundu.

Salkım'ın çağrısını hedef aldı

Salkım'ın insani çağrısını hedef alan sözde hayvanseverlerden Aynur Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halkından ve hayvanlar özür dileyip bağış yapsın" dedi.

Aydın'ın maskesini düşürdü

Yeşim Salkım, Aynur Aydın'ın paylaşımını alıntılayarak, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Aydın'ın evli bir adam ile ahlak dışı ilişki yaşadığını iddia eden Yeşim Salkım, "Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin?" diye sordu.

Aynur Aydın'ın yıllardır "şöhret" peşinde olduğunu ima eden Salkım, şöyle devam etti:

Hani zamanında televizyon kanallarında odama gelip size hayranım aklınıza, zekanıza çok seviyorum sizi diye gezinen ve maalesef hiç olamayan lümpen kız."

Salkım, TGRT ekranındaki programdan sonra kendisini hedef alan sözde hayvanserlere de "Aklınızı başınıza devşirin. Hayvan sevgisini sizden öğrenecek değilim." ifadeleri ile karşılık vermişti.

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