Yeşim Salkım sözde hayvansever Aynur Aydın'ın maskesini düşürdü! 'Evli erkekleri ayartıyor' iddiası

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Başıboş sokak köpekleri toplum huzurunu bozmayı sürdürürken, bazı sözde hayvanseverler sokaklarda yaşayan köpeklerin daha iyi şartlarda yaşam alanına kavuşturulması tekliflerine itiraz ederek sorunun aklı selimle çözülmesini engellemekte ısrar ediyor.

TGRT sunucusu Yeşim Salkım da başıboş köpek sorununa duyarsız kalmayarak, canlı yayında, "Sokak köpekleri rehabilitasyon merkezine gönderilmeli." çağrısında bulundu.

Salkım'ın çağrısını hedef aldı

Salkım'ın insani çağrısını hedef alan sözde hayvanseverlerden Aynur Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halkından ve hayvanlar özür dileyip bağış yapsın" dedi.

Aydın'ın maskesini düşürdü

Yeşim Salkım, Aynur Aydın'ın paylaşımını alıntılayarak, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Aydın'ın evli bir adam ile ahlak dışı ilişki yaşadığını iddia eden Yeşim Salkım, "Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin?" diye sordu.

Aynur Aydın'ın yıllardır "şöhret" peşinde olduğunu ima eden Salkım, şöyle devam etti:

Hani zamanında televizyon kanallarında odama gelip size hayranım aklınıza, zekanıza çok seviyorum sizi diye gezinen ve maalesef hiç olamayan lümpen kız."

Salkım, TGRT ekranındaki programdan sonra kendisini hedef alan sözde hayvanserlere de "Aklınızı başınıza devşirin. Hayvan sevgisini sizden öğrenecek değilim." ifadeleri ile karşılık vermişti.