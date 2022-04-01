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Gündem Yeşim Salkım artist grubun nasırına bastı: 'Helvasını mı soracaktım geri zekalılar'
Gündem

Yeşim Salkım artist grubun nasırına bastı: 'Helvasını mı soracaktım geri zekalılar'

Sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi gerektiğini söyleyen Yeşim Salkım, hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:37:00 -
Yeşim Salkım artist grubun nasırına bastı: 'Helvasını mı soracaktım geri zekalılar'

Sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi gerektiğini belirten Yeşim Salkım artist grubun hakkındaki eleştirilerine video çekerek yanıt verdi.

Yeşim Salkım çektiği videoda "Evet son derece adil bir yayın yaptım. Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınmasını, orada bakılmasını ve bir yuvaya sahip olması gerektiğini, bunun için belediyeleri, İçişleri Bakanlığını ve hükümeti göreve çağırdım. Acılı bağlanmış olan iki babaya da 'Helvasını nasıl kardınız?' diye mi soracaktım ha geri zekalılar. Sizin ne düşündüğünüz benim umurumda değil." ifadelerini kullandı.

Salkım , "Doğru tektir. Ben de doğru olanı yaptım. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Anladınız mı? Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben" dedi.

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