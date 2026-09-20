Yeşilyurt'ta uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne yükseldi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli ve anlamlı bir gün yaşarken, hazırladıkları rengârenk uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. “Gökyüzü Çocuklara Kalsın” mesajıyla havalanan uçurtmalar, çocukların barış, huzur ve umut dolu bir geleceğe yönelik dileklerinin sembolü oldu.

Etkinlik boyunca çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan renkli görüntüler oluştururken, aileler de çocuklarıyla birlikte bu anlamlı etkinliğe destek verdi. Gökyüzünü süsleyen rengârenk uçurtmalar, savaşların olmadığı, çocukların korkudan uzak ve özgürce oyun oynayabildiği bir dünya özlemini simgeledi.

“HER ÇOCUK BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMAYI HAK EDİYOR”

Etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların barış içerisinde yaşaması gerektiğini ifade ederek, Gazze’de yaşananlardan en fazla etkilenenlerin başında çocukların geldiğine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan çocuklara teşekkürlerini sunan Başkan Yardımcısı Hasan Atay, “Dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların barış içerisinde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Filistin’de yaşananlardan en fazla etkilenenlerin başında çocuklar gelmektedir. Bugün çocuklarımız uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken, onların da özgürce oyunlar oynayabildiği, korkudan uzak bir dünyada yaşamalarını sağlayacak umut dolu yarınlara bakmalıyız. Her bir uçurtmamız barışın, kardeşliğin ve çocuklarımızın gülümsemesinin sembolü olsun. Böylesine anlamlı ve özel etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize ve geleceğimizin teminatı değerli çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

UÇURTMALAR BARIŞ VE UMUDUN SEMBOLÜ OLDU

Etkinlik sonunda gökyüzüne bırakılan yüzlerce rengârenk uçurtma, barış ve kardeşlik mesajlarıyla gökyüzünü süsledi. Çocukların özgürce oyun oynayabildiği, savaşların ve acıların yaşanmadığı bir dünya temennisinin öne çıktığı etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.