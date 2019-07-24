Yeşilyurt’ta futbol kursları başladı

Yeşilyurt Belediyesinin 7-14 yaş grubu arasındaki çocukların sporla tanışmaları ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla açtığı Spor Okulları içerisinde yer alan futbol branşındaki eğitimler düzenlenen açılış töreniyle start aldı.

Recai Kutan Ortaokulu’nda düzenlenen törende veliler ve çocuklarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaya, çocuklara ve gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl ilk kez düzenledikleri Spor Okullarına kayıt yaptıranların sayısının 2 bin 300’e ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak temel hedeflerimizden birisi, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, onların spor yapmalarına imkân sağlamaktır. Kentimiz ve ilçemizde yetenekleri keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda minik yavrumuzu Spor Okulumuz sayesinde ön plana çıkartıp, ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın tatil günlerinde sporla iç içe olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için hayata geçen spor okulumuza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Çocuklarımızın spora ilgisini artırmak için gayretlerimiz katlanarak devam edecek.” diye konuştu.

Futbol kursuna kayıt yaptıran çocuklara başarı dileklerini paylaşan Başkan Çınar, “ Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz sportif, sanatsal, sosyal, eğitim ve kültürel hizmetlerimize ayrı bir önem vermekteyiz. Her alanda başarı, her alanda güzel ve kaliteli hizmet felsefesiyle çıktığımız millete hizmet yolunda tek bir alanla sınırlı kalmayarak halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerimize tüm hızıyla devam etmekteyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa 7 ile 14 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik başlattığımız Spor Okullarımızda sekiz farklı kursumuza katılan 2 bin 300’e yakın çocuğumuza temel eğitimler vermekteyiz.Futbol branşındaki eğitimlerimize bugün itibariyle alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde başladık. Bizler alt yapıya büyük önem veriyoruz, bu tür yatırımlarla çocuklarımızın ilgi duydukları spor branşlarında doğru ve kalıcı alt yapı eğitim almalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın burada alacakları güzel eğitimler neticesinde gelecekte çok iyi yerlere geleceklerine yürekten inanıyorum. Dünya’da en fazla takip edilen ve ilgi duyulan branşların başında hiç şüphesiz futbol gelmektedir. Ülkemizde ve kentimizde futbola gösterilen ilgi ve destek üst seviyededir. Bu yıl ülkemizi UEFA Kupasında temsil edecek olan Süper Ligdeki gururumuz olan Yeni Malatyaspor’umuz ile birlikte bu yıl 3.Ligde kentimizi temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’umuzun başarıları hepimizi gururlandırırken bu takımlarımıza alt yapıdan oyuncu göndermek içinde işte bu kursumuzun büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum.Malatya ve Yeşilyurt’ta yetenekleri keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda çocuğumuzun olduğunu biliyoruz. Futbol kursumuzda kaliteli ve güzel eğitimler alacak olan minik yavrularımızı Yeni Malatyaspor, Yeşilyurt Belediyespor ya da farklı takımlara göndermeyi hedefliyoruz. Bugün ektiğimiz tohumların meyvelerini gelecekte hep birlikte gururla toplayarak ülke sporuna yeni yetenekler kazandıracağımıza yürekten inanıyorum. Spor okulumuz bu açıdan iyi bir fırsattır, aileler gönül rahatlığı içerisinde çocukları bu kurslara gönderebilirler. Ben inanıyorum ki geleceğin şampiyonlarının yetişmesi bu kurslar sayesinde mümkün olacaktır. Çünkü çocuklarımızın gözlerinde ki o umut ışığı, güzel bir geleceğin habercisidir.Kursumuzda görev yapan eğitmenlerimiz ve sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Futbol kursuna kayıt yaptıran çocuklara spor kıyafetleri dağıtan Başkan Çınar daha sonra penaltı atışı yaptı.

Sporcuların velileri de, düzenlenen kurslardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.