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Aktüel

Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, karantina görevinden sonra tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:58:55 -
Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, karantina görevinden sonra tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından sonra 2 ay civarında karantina hastanesi yapılan ve diğer sağlık hizmetlerine kapatılan Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, tekrar 1 Haziran’dan itibaren poliklinik hizmeti vermeye başladı. Hastaneye giderek başvuru yapılabildiği gibi randevu alarak da vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.


Hastaneye kabuller, sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde sağlanıyor.


Öte yandan yaklaşık 2 aydır pandemi hastanesi görevi yapan hastanede 164 korona virüs hastasına hizmet verildi.

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