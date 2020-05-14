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Spor

Yeşilyurt Belediyespor toplanma tarihini erteledi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından TFF 3.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:14:47 -
Yeşilyurt Belediyespor toplanma tarihini erteledi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından TFF 3.Lig’in başlama tarihinin 18 Temmuz’a alınması nedeniyle çalışmalara başlama tarihi ertelendi. Turuncu yeşilli kulüp yaptığı açıklamada, evde bireysel çalışmalara devam edileceğini duyurdu.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "TFF’nin 3.Ligleri 18 Temmuz 2020’de başlatacağını açıklaması üzerine takımımız antrenmanlarını teknik ekibimizin belirlediği program doğrultusunda evde sürdürmeye devam edecektir. Teknik heyetimizin belirleyeceği takvim doğrultusunda takımımız ileri bir tarihte tekrardan toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor’da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı. Yapılma test sonucu herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

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