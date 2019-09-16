Yeşilyurt Belediyespor puana hasret 3 haftası geride kalan 3.

3 haftası geride kalan 3.lig’de henüz puanla tanışamayan Yeşilyurt Belediyespor’da oynanan son maçta alınan 4-1’lik yenilgi moralleri bozdu.

Ligde oynadığı 3 maçı da kaybederek taraftarını üzen turuncu yeşillilerde yönetim kurulunun maç sonrası olağanüstü toplanma kararı aldığı öğrenildi. Futbolcularına 2 aydır ödeme yapamayan Malatya ekibinde yenilgiler de üst üste gelince sıkıntılı bir sürece girildi. ‘Kötü gidişe dur’ parolasıyla çıkılan maçta rakibi Darıca Gençlerbilriği karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Malatya temsilcisi, aldığı farklı yenilgiyle kötü gidişatını sürdürdü.

Farklı yenilgi sonrası ağızların bıçak açmazken, Palancı’nın kendilerini düzeltmeleri konusunda oyuncularına sert bir şekilde uyardığı öğrenildi. Darıca maçından sonra gözünü 4. haftada oynayacağı Diyarbakırspor maçına çeviren turuncu yeşillilerde bu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı.

Kötü gidişata dur demek isteyen Yeşilyurt Belediyespor, bu zorlu maçı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.